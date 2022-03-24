Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Смертельное ДТП попало на видео в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Марта 2022, 21:49
Смертельное ДТП попало на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло по вине пьяного угонщика в Алматы. Происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись на пересечении улиц Хмельницкого и Гетте.

На пульт «102» поступила информация об угоне автомашины Toyota Prado. Владелец сообщил, что машина была припаркована по проспекту Сейфуллина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20 -летний алматинец.

«По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости. В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации. Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Куатбек Науатов.

В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Уголовное дело расследуется сразу по трем статьям - 345 части 3 УК РК, 347 УК РК и 200 части 3 УК РК. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. К слову, задержанный уже имеет за плечами две судимости.


Алматы   ДТП   Происшествия   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией