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    10:05, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Смерть школьника: директора школы уволили в Актюбинской области

    Школа школьники Мектеп оқушылар
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    После трагической гибели школьника в селе Копа директор местной школы был уволен. Двое несовершеннолетних подозреваемых заключены под стражу на два месяца, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По поручению Генерального прокурора РК, расследование уголовного дела в селе Копа Темирского района Актюбинской области взято на личный контроль прокурором области Х. Дауешовым.

    — В рамках статьи 128 УПК были задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых. Темирский районный суд санкционировал их арест на два месяца. Следствие ведет следственно-оперативная группа департамента полиции Актюбинской области, а надзор за расследованием поручен группе опытных процессуальных прокуроров. Прокуратура области также внесла представление в адрес местных властей, поставив вопрос об ответственности акима Темирского района и должностных лиц управления образования. По акту надзора директор школы села Копа, Каржауов Р. Е., был освобожден от должности. Другие детали следствия не разглашаются, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

    Ранее сообщалось, что в селе Копа Темирского района Актюбинской области скончался подросток после конфликта среди школьников. 

    После стало известно о том, что генпрокурор Берик Асылов взял на личный контроль данное дело. 

    Теги:
    Прокуратура Драка Актюбинская область школа Конфликт
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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