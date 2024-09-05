Смерть школьника: директора школы уволили в Актюбинской области

После трагической гибели школьника в селе Копа директор местной школы был уволен. Двое несовершеннолетних подозреваемых заключены под стражу на два месяца, передает корреспондент агентства Kazinform.

По поручению Генерального прокурора РК, расследование уголовного дела в селе Копа Темирского района Актюбинской области взято на личный контроль прокурором области Х. Дауешовым.

— В рамках статьи 128 УПК были задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых. Темирский районный суд санкционировал их арест на два месяца. Следствие ведет следственно-оперативная группа департамента полиции Актюбинской области, а надзор за расследованием поручен группе опытных процессуальных прокуроров. Прокуратура области также внесла представление в адрес местных властей, поставив вопрос об ответственности акима Темирского района и должностных лиц управления образования. По акту надзора директор школы села Копа, Каржауов Р. Е., был освобожден от должности. Другие детали следствия не разглашаются, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что в селе Копа Темирского района Актюбинской области скончался подросток после конфликта среди школьников.

После стало известно о том, что генпрокурор Берик Асылов взял на личный контроль данное дело.