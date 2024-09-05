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    18:04, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Гибель школьника в Актюбинской области: генпрокурор взял расследование на личный контроль

    Берик Асылов Берік Асылов
    Фото: Kazinform

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов взял на личный контроль расследование по делу гибели подростка в Актюбинской области после конффликта среди школьников, передает агентство Kazinform.

    - Расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа Актюбинской области взят мною на личный контроль. Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других, - сообщил генпрокурор.

    По его словам, циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.

    - В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды, организацию воспитательной работы, – написал Берик Асылов в соцсети Х.

    Ранее сообщалось, что в селе Копа Темирского района Актюбинской области скончался подросток после конфликта среди школьников. Двое задержаны.

     

     

    Теги:
    Генпрокуратура Регионы Казахстана Происшествия Актюбинская область школа Конфликт
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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