Гибель школьника в Актюбинской области: генпрокурор взял расследование на личный контроль

Генеральный прокурор РК Берик Асылов взял на личный контроль расследование по делу гибели подростка в Актюбинской области после конффликта среди школьников, передает агентство Kazinform.

- Расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа Актюбинской области взят мною на личный контроль. Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других, - сообщил генпрокурор.

По его словам, циничная шалость зачинщиков привела к трагедии и страданиям для всех сторон.

- В школе дети должны получать и образование, и воспитание. Поручил прокурорам проверить достаточность мер по обеспечению в школах безопасной и комфортной среды, организацию воспитательной работы, – написал Берик Асылов в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что в селе Копа Темирского района Актюбинской области скончался подросток после конфликта среди школьников. Двое задержаны.