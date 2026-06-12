Смерть несовершеннолетней девочки расследуют в Таразе

Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства подростка. Подробности трагедии в интересах следствия не разглашаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трагедия произошла в Таразе в ночь с 9 на 10 июня. По предварительным данным, несовершеннолетнюю девочку обнаружили без признаков жизни после семейного конфликта.

Официально в департаменте полиции подтвердили, что по факту суицида несовершеннолетней начато досудебное расследование. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе события, которые могли предшествовать трагедии.

В ведомстве отметили, что на данном этапе иные сведения не подлежат разглашению.

С учетом возраста погибшей и характера дела официальные органы воздерживаются от дополнительных комментариев. Расследование продолжается.

Напомним, в Жамбылской области огласили приговор по делу о доведении школьника до самоубийства.

Полиция заявила, что число суицидов среди подростков в Жамбылской области снизилось на 30%.