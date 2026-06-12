Смерть несовершеннолетней девочки расследуют в Таразе
Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства подростка. Подробности трагедии в интересах следствия не разглашаются, передает корреспондент агентства Kazinform.
Трагедия произошла в Таразе в ночь с 9 на 10 июня. По предварительным данным, несовершеннолетнюю девочку обнаружили без признаков жизни после семейного конфликта.
Официально в департаменте полиции подтвердили, что по факту суицида несовершеннолетней начато досудебное расследование. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе события, которые могли предшествовать трагедии.
В ведомстве отметили, что на данном этапе иные сведения не подлежат разглашению.
С учетом возраста погибшей и характера дела официальные органы воздерживаются от дополнительных комментариев. Расследование продолжается.
Напомним, в Жамбылской области огласили приговор по делу о доведении школьника до самоубийства.
Полиция заявила, что число суицидов среди подростков в Жамбылской области снизилось на 30%.