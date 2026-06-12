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    Смерть несовершеннолетней девочки расследуют в Таразе

    Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства подростка. Подробности трагедии в интересах следствия не разглашаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: МВД РК

    Трагедия произошла в Таразе в ночь с 9 на 10 июня. По предварительным данным, несовершеннолетнюю девочку обнаружили без признаков жизни после семейного конфликта.

    Официально в департаменте полиции подтвердили, что по факту суицида несовершеннолетней начато досудебное расследование. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе события, которые могли предшествовать трагедии.

    В ведомстве отметили, что на данном этапе иные сведения не подлежат разглашению.

    С учетом возраста погибшей и характера дела официальные органы воздерживаются от дополнительных комментариев. Расследование продолжается.

    Напомним, в Жамбылской области огласили приговор по делу о доведении школьника до самоубийства.

    Полиция заявила, что число суицидов среди подростков в Жамбылской области снизилось на 30%.

    Дети Регионы Полиция Несчастный случай Тараз Уголовное дело
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
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