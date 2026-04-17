РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:55, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Приговор по делу о доведении школьника до самоубийства огласили в Жамбылской области

    Два фигуранта дела получили 5 лет лишения свободы, а главный подозреваемый — 8 лет, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    суицид
    Фото: pixabay.com

    Трагедия произошла в апреле 2025 года в селе Тастобе Жамбылского района. Ученик 9 класса покончил с собой, повесившись в сарае во дворе своего дома.

    Как сообщает прокуратура Жамбылской области, по данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан — доведение до самоубийства.

    Седствие установило, что к произошедшему причастны 22-летний житель села и двое учащихся 10-11 классов. В ходе расследования было выявлено, что в школьной среде среди учеников 7–11 классов сформировались так называемые «неформальные лидеры», распространялись элементы криминальной субкультуры и поведение «по понятиям», которое воспринималось частью подростков как норма.

    По данным следствия, причиной трагедии стали систематическое запугивание и психологическое давление со стороны старших. В последние дни перед смертью школьник выполнял принудительные строительные работы в доме одного из обвиняемых, которого в молодежной среде считали авторитетом.

    Изначально произошедшее пытались объяснить личными переживаниями подростка — версия о несчастной любви рассматривалась как основная, и она устраивала как школьную администрацию, так и полицию. Однако после вмешательства прокуратуры расследование получило более глубокую правовую оценку.

    Уголовное дело было направлено в суд 5 сентября 2025 года. Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области от 16 апреля 2026 года вина подсудимых полностью доказана.

    Основному фигуранту назначено 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним пособникам — по 5 лет лишения свободы каждому.

    Теги:
    Суды Приговор Жамбылская область Суицид Несовершеннолетние
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают