Приговор по делу о доведении школьника до самоубийства огласили в Жамбылской области

Трагедия произошла в апреле 2025 года в селе Тастобе Жамбылского района. Ученик 9 класса покончил с собой, повесившись в сарае во дворе своего дома.

Как сообщает прокуратура Жамбылской области, по данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан — доведение до самоубийства.

Седствие установило, что к произошедшему причастны 22-летний житель села и двое учащихся 10-11 классов. В ходе расследования было выявлено, что в школьной среде среди учеников 7–11 классов сформировались так называемые «неформальные лидеры», распространялись элементы криминальной субкультуры и поведение «по понятиям», которое воспринималось частью подростков как норма.

По данным следствия, причиной трагедии стали систематическое запугивание и психологическое давление со стороны старших. В последние дни перед смертью школьник выполнял принудительные строительные работы в доме одного из обвиняемых, которого в молодежной среде считали авторитетом.

Изначально произошедшее пытались объяснить личными переживаниями подростка — версия о несчастной любви рассматривалась как основная, и она устраивала как школьную администрацию, так и полицию. Однако после вмешательства прокуратуры расследование получило более глубокую правовую оценку.

Уголовное дело было направлено в суд 5 сентября 2025 года. Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жамбылской области от 16 апреля 2026 года вина подсудимых полностью доказана.

Основному фигуранту назначено 8 лет лишения свободы, двум несовершеннолетним пособникам — по 5 лет лишения свободы каждому.