Смерть девочки при лечении 18 зубов в Астане: в суде просят проверить действия стоматолога

Напомним, трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в частной стоматологической клинике.

На скамье подсудимых — врач-анестезиолог. Ее предали суду по обвинению по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Во время заседания адвокат Сагынгали Елеуов заявил ходатайство о привлечении к ответственности других медицинских работников – врача-стоматолога, проводившего операцию малолетней пациентке. Для этого он требовал направить материалы дела надзирающему прокурору.

По словам защитника, стоматолог превысил объем одномоментного стоматологического лечение 18 зубов. На это указывали врачи, которые дали экспертное заключение.

– В рамках главного судебного разбирательства было установлено, что лечение назначал стоматолог. Он также проводил лечение. Далее, в процессе лечения, стоматолог самостоятельно изменил изначальный план лечения, и уже к определенным и утвержденным к лечению 11 зубам самостоятельно добавил еще дополнительно 7 зубов. Более того, в ходе досудебного расследования стоматолог пребывал в статусе свидетеля, имеющего право на защиту, – отметил он.

Адвокат добавил, что экспертные заключения детских кардиологов, неврологов и врача клинической фармакологии подтверждают, что интераоперационное вмешательство стоматолога потребовало продление анестезии.

Также защита заявила, что в клинике допустили ряд нарушений, которые в итоге привели к летальному исходу. Эти выводы касаются не только подсудимой, но и непосредственно врача-стоматолога.

– Согласно данным экспертного заключения врача-стоматолога, в стоматологической клинике лечение зубов проводилось без полного предварительного обследования. Нет ЭПГ-исследования, рентгенографии грудной клетки, не полностью собран анамнез, недавнее пребывание ребенка с пневмонией, не проведена оценка риска, объем стоматологического вмешательства был слишком велик для возраста ребенка в лечении 18 зубов. Действия врача- реаниматолога и частично врача-стоматолога оказались неверными, несвоевременными, и не в полном объеме, – отметил Сагынгали Елеуов.

Согласно выводам экспертов, осложнения стали результатом действия или бездействия медицинских работников, при этом установлена причинно-следственная связь между оказанием стоматологической помощи и наступлением смерти ребенка.

К тому же, адвокат утверждает, что в ходе судебного следствия установили, что действия должностных лиц стоматологической клиники сопровождались грубыми нарушениями в организации оказания стоматологической помощи.

По итогам защитник обратился к суду с просьбой приостановить разбирательство и направить материалы дела надзирающему прокурору для решения вопроса о привлечении к ответственности других лиц, действия которых связаны с рассматриваемым уголовным делом.

Адвокат потерпевшей стороны тоже поддержал это ходатайство. Он отметил, что о тех же выводах экспертиз потерпевшие заявляли еще до начала суда и подавали аналогичные ходатайства. По его словам, выводы указанных экспертиз ни одним из органов досудебного расследования опровергнуты не были.

Суд, выслушав позиции сторон, отказал в удовлетворении ходатайства и отметил, что дело рассматривается в пределах предъявленного обвинения.

Ранее в суде подсудимой предъявили обновленное обвинение, где исключили смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 53 УК – совершение уголовного правонарушения впервые вследствие случайного стечения обстоятельств.

Изучив его подсудимая заявила, что не признает себя виновной в полном объеме и в целом не согласна с предъявленным обвинением. Она также рассказала, что не знала о болезнях малолетней пациентки.