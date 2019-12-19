Смерть девочки от парацетамола в Алматинской области прокомментировали врачи

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Смерть семилетней девочки Василины Бражниковой от парацетамола прокомментировали врачи районной и Алматинской региональной детской клинической больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Девочка проживала в селе Боралдай Илийскиого района Алматинской области. Она умерла в областной больнице рано утром 18 октября 2019 года.

«15 октября поступил вызов на В. Бражникову по поводу «Функциональное расстройство желудка. Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК)». Выехала бригада скорой помощи. На момент осмотра дома мамы не было, затем фельдшер вызвала ее по телефону. Со слов матери ребенок болела в течение 5 дней. Она получала амбулаторное лечение: церукал в таблетках, регидрон. Состояние ребенка было тяжелое. Рвотная масса была темного цвета, не кушала. Кожа бледная, ребенок вялый, беспокоили боли в животе», - сообщили в районной больнице Боралдая.

Девочку сразу же доставили в приемный покой районной больницы с.Боралдай, а затем после осмотра местного хирурга ее перевели в региональную детскую больницу.

«Мать ребенка категорически отказывалась от госпитализации. Несмотря на отказ, девочку доставили в приемный покой региональной детской больницы. Там после обследования был сделан рентген ОГК. Заключение: без патологии. Выставлен диагноз: ОРВИ с абдоминальным синдромом. Лечение на дому у педиатра, консультация гастроэнтеролога», - пояснили в ведомстве.

Девочка после вернулась домой. На следующий день, 16 октября утром ей опять стало плохо. После вызова врача на дом ее обратно перевели в районную больницу, а затем в региональную детскую больницу.

«Диагноз при поступлении – «Синдром Рея». Из анамнеза: ребенок болеет с 11 октября, с головной болью. Мать ребенка несколько раз давала таблетки парацетамола по 500 мг и по 1 г. У ребенка улучшение не отмечалось. В связи с этим обратились в районную больницу с. Бурундай, где ребенок был осмотрен врачами и направлен в АРДКБ. Состояние ребенка при поступлении было тяжелое критическое. С 16 по 18 октября она находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. 18 октября в 04:00 констатирована биологическая смерть», - уточнили в больнице.