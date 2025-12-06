Смена руководства в Федерации борьбы Казахстана: Даулет Турлыханов покинул должность
Даулет Турлыханов на странице в Instagram сообщил, что сложил полномочия президента Федерации борьбы Казахстана, передает агентство Kazinform.
— Сегодня я решил завершить свою работу на должности Президента Федерации борьбы Казахстана. Это момент, который я встречаю с чувством глубокой благодарности и внутреннего спокойствия. Хочу искренне сказать спасибо каждому, с кем мы вместе проходили эти четыре года, — написал он.
Также он перечислил достигнутые результаты:
- серебряная медаль Олимпийских игр Париж-2024;
- 3 чемпиона мира среди взрослых;
- 3 чемпиона мира до 23 лет;
- 4 чемпиона мира до 20 лет;
- 4 чемпиона мира до 17 лет.
Даулет Турлыханов отметил, что все победы являются заслугой всей команды, которая не жалела себя ради успеха казахстанской борьбы.
— Мы прошли большой путь, укрепили международные позиции казахстанской борьбы, провели крупные международные турниры на высоком уровне и создали новые возможности для роста молодых талантов. Для меня большая честь быть частью этой истории. Но спорт развивается только там, где есть преемственность и движение вперед. Я искренне верю, что новая команда привнесет свежий взгляд, новые идеи и еще больше энергии для развития нашего любимого вида спорта. Желаю успехов новому президенту и всему коллективу федерации, — написал Даулет Турлыханов.
Новым руководителем федерации борьбы Казахстана стал Еркін Оқасов. Об этом сообщает пресс-служба федерации в Instagram.
— На заседании были обсуждены итоги работы за 2025 год, результаты национальных сборных на международных соревнованиях, задачи на 2026 год, а также состоялись выборы президента федерации. На заседании решением участников Конференции президентом федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана избран Еркін Оқасов, — говорится в сообщении.