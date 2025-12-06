Смена руководства в Федерации борьбы Казахстана: Даулет Турлыханов покинул должность

— Сегодня я решил завершить свою работу на должности Президента Федерации борьбы Казахстана. Это момент, который я встречаю с чувством глубокой благодарности и внутреннего спокойствия. Хочу искренне сказать спасибо каждому, с кем мы вместе проходили эти четыре года, — написал он.

Также он перечислил достигнутые результаты:

серебряная медаль Олимпийских игр Париж-2024;

3 чемпиона мира среди взрослых;

3 чемпиона мира до 23 лет;

4 чемпиона мира до 20 лет;

4 чемпиона мира до 17 лет.

Даулет Турлыханов отметил, что все победы являются заслугой всей команды, которая не жалела себя ради успеха казахстанской борьбы.

— Мы прошли большой путь, укрепили международные позиции казахстанской борьбы, провели крупные международные турниры на высоком уровне и создали новые возможности для роста молодых талантов. Для меня большая честь быть частью этой истории. Но спорт развивается только там, где есть преемственность и движение вперед. Я искренне верю, что новая команда привнесет свежий взгляд, новые идеи и еще больше энергии для развития нашего любимого вида спорта. Желаю успехов новому президенту и всему коллективу федерации, — написал Даулет Турлыханов.

Новым руководителем федерации борьбы Казахстана стал Еркін Оқасов. Об этом сообщает пресс-служба федерации в Instagram.

Фото: Федерация борьбы Казахстана