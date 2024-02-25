Только учитель может открыть чехол в конце уроков - казахстанка о запрете смартфонов в школах Британии

В Великобритании мобильные телефоны в школах теперь под запретом. Соответствующее руководство получили директора. По словам представителей профсоюзов, оно включает практику, которая уже не нова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Руководство не носит законодательного характера и предлагает школам различные способы введения запрета: от приказа оставлять все телефоны дома до помещения их в чехлы с блокировкой.

- Я сама из Казахстана. В связи с работой родителей, временно живу и учусь в Лондоне. В школе уже давно внедрили использование тряпичного чехла с блокировкой, то есть он закрывается на замок. Только учитель может открыть его в конце уроков, - говорит ученица средней школы имени Элизабет Гаррет Андерсон Каусар Галымжанкызы.

Фото: Галымжан Караманулы / Kazinform

Британский регулятор Ofcom, который имеет полномочия по контролю онлайн-платформ выяснил, что к 12 годам смартфоны есть у 97% детей. Это вызвало опасения не только по поводу отвлечения внимания во время уроков, но и в связи с возможностью травли или другого социального давления. Министр образования, проконсультировавшись с директорами школ, пришла к выводу, что руководство расширит возможности тех, кто еще не полностью внедрил эту норму.

- Дети идут в школу, чтобы учиться, заводить дружеские отношения. Идут, чтобы общаться с людьми, получать образование. Они не должны сидеть в своем мобильном телефоне или отправлять сообщения, в то время как могли бы с кем-то поговорить вживую, - говорит министр образования Великобритании Джиллиан Киган.

Также растет обеспокоенность по поводу доступа детей к вредоносному контенту. Эстер Джай, мать покойной Брианны, призвала технологические компании запретить доступ подростков к соцсетям. Ее дочь - жертва онлайн-буллинга. В парке сверстники ей нанесли не совместимые с жизнью ножевые ранения. Позже их приговорили к 20 годам заключения за жестокое убийство.

- Я бы хотела, чтобы технологические компании брали на себя больше ответственности за благополучие подрастающего поколения. Призываю, чтобы они создали мобильные телефоны специально для детей младше 16 лет, без доступа к социальным сетям. Убийцы моей дочери просматривали материалы с насилием перед убийством именно там, - сказала Эстер Джай.

В 13-страничном руководстве говорится, что также не следует видеть в школах учителей с телефонами, за исключением случаев, когда это необходимо для работы. Родители должны связываться с учащимися через офис школы, а не напрямую. Общественники назвали нововведение бесполезным.

- Дети чаще пользуются телефонами за стенами школ. Поскольку в большинстве учебных заведений уже запрещены мобильные устройства, это руководство мало что изменит и отвлечет внимание от многих проблем, стоящих перед образованием, - говорит генеральный секретарь ассоциации руководителей школ и колледжей Джефф Бартон.

В Британии есть школы, которые с согласия родителей ввели полный запрет на смартфоны, даже вне учебных заведений. По словам педагогов, родителей и учащихся, это полностью изменило ситуацию. Они уверены, что телефоны не всегда про безопасность, а наоборот - окно в мир онлайн-вреда и социального давления.