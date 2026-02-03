Смартфоны пассажиров будут проверять в метро Москвы

— Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости, — сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

Как сообщает ТАСС, в рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом Минтранса РФ, «на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов».

О проверках телефонов ранее стало известно в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор города Кирилл Поляков во время прямой линии сообщил, что проверка сотрудниками метрополитена смартфона со включенным экраном обусловлена «повышенными мерами безопасности». Житель Санкт-Петербурга поинтересовался, почему в метро начали озвучивать объявление о том, что пассажиры при входе должны по требованию сотрудников метрополитена предъявлять включенные смартфоны, даже если оплата проходит по карте.

— Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. Таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, — пояснял вице-губернатор.

Он призвал жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием, подчеркнув, что при проверке не требуется снятия блокировки.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

