РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Смартфоны пассажиров будут проверять в метро Москвы

    Московский метрополитен в случае необходимости может начать проверять у пассажиров мобильные телефоны, передает агентство Kazinform. 

    Смартфоны пассажиров будут проверять в метро Москвы
    Фото: ТАСС

    — Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости, — сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

    Как сообщает ТАСС, в рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом Минтранса РФ, «на объектах транспортного комплекса Москвы все люди, пользующиеся столичным метро, проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов».

    О проверках телефонов ранее стало известно в Санкт-Петербурге. Вице-губернатор города Кирилл Поляков во время прямой линии сообщил, что проверка сотрудниками метрополитена смартфона со включенным экраном обусловлена «повышенными мерами безопасности». Житель Санкт-Петербурга поинтересовался, почему в метро начали озвучивать объявление о том, что пассажиры при входе должны по требованию сотрудников метрополитена предъявлять включенные смартфоны, даже если оплата проходит по карте.

    — Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. Таким же, как и аэропорты, и вокзалы. Поэтому на сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, — пояснял вице-губернатор.

    Он призвал жителей и гостей города отнестись к этому с пониманием, подчеркнув, что при проверке не требуется снятия блокировки.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС. 

    Ранее сообщалось, что для строительства новых линий метро в Алматы могут привлечь иностранных подрядчиков. 

    Теги:
    Метро Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают