32 новых автомобиля переданы службе скорой помощи Мангистау
Глава региона Нурдаулет Килыбай в целях укрепления материально-технической базы передал областному подразделению скорой помощи 32 новых автомобиля марки Hyundai Staria, приобретенных за счет средств местного бюджета, передает агентство Kazinform.
Новые автомобили 2025 года выпуска полностью адаптированы для оказания первичной и экстренной медицинской помощи.
Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками. Это позволит бригадам скорой помощи своевременно и качественно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.
Глава региона в своем выступлении отметил, что развитие сферы здравоохранения, особенно повышение доступности и качества экстренной медицинской помощи, является одним из важных приоритетов для региона.
— Жизнь и здоровье населения — главная ценность. В соответствии с поручением Главы государства в регионе на системной основе продолжается обновление медицинской инфраструктуры. Уверен, что новые автомобили активизируют работу службы скорой помощи и повысят качество медицинской помощи, оказываемой населению, — сказал Нурдаулет Килыбай.
Также в ходе мероприятия аким области осмотрел недавно построенное здание станции скорой медицинской помощи.