32 новых автомобиля переданы службе скорой помощи Мангистау

Новые автомобили 2025 года выпуска полностью адаптированы для оказания первичной и экстренной медицинской помощи.

Фото: акимат Мангистауской области

Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками. Это позволит бригадам скорой помощи своевременно и качественно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.

Фото: акимат Мангистауской области

Глава региона в своем выступлении отметил, что развитие сферы здравоохранения, особенно повышение доступности и качества экстренной медицинской помощи, является одним из важных приоритетов для региона.

Фото: акимат Мангистауской области

— Жизнь и здоровье населения — главная ценность. В соответствии с поручением Главы государства в регионе на системной основе продолжается обновление медицинской инфраструктуры. Уверен, что новые автомобили активизируют работу службы скорой помощи и повысят качество медицинской помощи, оказываемой населению, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото: акимат Мангистауской области

Также в ходе мероприятия аким области осмотрел недавно построенное здание станции скорой медицинской помощи.