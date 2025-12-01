РУ
    32 новых автомобиля переданы службе скорой помощи Мангистау

    Глава региона Нурдаулет Килыбай в целях укрепления материально-технической базы передал областному подразделению скорой помощи 32 новых автомобиля марки Hyundai Staria, приобретенных за счет средств местного бюджета, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Мангистауской области

    Новые автомобили 2025 года выпуска полностью адаптированы для оказания первичной и экстренной медицинской помощи.

    Фото: акимат Мангистауской области

    Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками. Это позволит бригадам скорой помощи своевременно и качественно оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.

    Фото: акимат Мангистауской области

    Глава региона в своем выступлении отметил, что развитие сферы здравоохранения, особенно повышение доступности и качества экстренной медицинской помощи, является одним из важных приоритетов для региона.

    Фото: акимат Мангистауской области

    — Жизнь и здоровье населения — главная ценность. В соответствии с поручением Главы государства в регионе на системной основе продолжается обновление медицинской инфраструктуры. Уверен, что новые автомобили активизируют работу службы скорой помощи и повысят качество медицинской помощи, оказываемой населению, — сказал Нурдаулет Килыбай.

    Фото: акимат Мангистауской области

    Также в ходе мероприятия аким области осмотрел недавно построенное здание станции скорой медицинской помощи.

