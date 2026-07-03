Случаи мошенничества с онлайн-доставкой участились в Казахстане

В Казахстане участились случаи мошенничества с фейковой доставкой: мошенники под видом курьеров выманивают SMS-коды, чтобы украсть деньги, передает Kazinform со ссылкой Генеральную прокуратуру РК.

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанных с онлайн-доставкой товаров.

Как действует схема

По итогам 2025 года Казахстан вошел в число лидеров на пространстве СНГ по объему онлайн-шопинга. По данным онлайн-сервиса «CEOWORLD», доля покупок казахстанцев через электронные площадки составила 32%.

— На фоне роста популярности онлайн-покупок активизировались мошенники. Они звонят гражданам, представляясь курьерами, сотрудниками службы доставки либо работниками интернет-магазинов и популярных маркетплейсов, и сообщают о якобы оформленной на их имя доставке товара. В ходе разговора, злоумышленники могут назвать данные клиента, чтобы вызвать доверие и сообщают, что для получения заказа, подтверждения доставки товара либо отмены заказа в системе маркетплейса необходимо продиктовать код, поступивший в SMS-сообщении, — отметили в Генпрокуратуре РК.

Если гражданин говорит, что не ждет посылку или не оформлял заказ, мошенники начинают оказывать психологическое давление. Они убеждают, что за хранение товара на складе начисляется плата, за отказ от заказа грозит штраф или необходимо срочно подтвердить отмену доставки.

Передав код из SMS, человек фактически открывает злоумышленникам доступ к своим аккаунтам. После этого мошенники могут похитить деньги или оформить на его имя онлайн-кредит.

В Генпрокуратуре напоминают, что сотрудники маркетплейсов, служб доставки и банков никогда не запрашивают SMS-коды по телефону, в том числе для подтверждения доставки или отмены заказа.

Как защититься от мошенников

не сообщать никому коды из SMS-сообщений;

при возникновении подозрений прервать разговор, самостоятельно связаться с маркетплейсом по официальным каналам;

при наличии признаков мошенничества незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, в Шымкенте осудили директора двух колледжей на 10 лет за хищение 1,3 млрд тенге.