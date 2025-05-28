В Туркестанской области участились случаи массовых пищевых отравлений

В Туркестанской области зафиксирован рост числа отравлений в заведениях общественного питания. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, только за последние три года зарегистрировано пять случаев массовых отравлений, в результате которых пострадали более 200 человек. Инциденты произошли в Арыси, Кентау, Келесе, Туркестане и Сайрамском районе.

Причина, по мнению специалистов, кроется в грубом нарушении санитарных норм.

Проверки показали, что около 77% заведений общепита в регионе работают без разрешительных документов, в том числе без санитарно-эпидемиологических заключений и уведомлений о начале деятельности.

— Это говорит о том, что санитарные требования в заведениях питания соблюдаются лишь формально. В марте в Туркестане отравились 68 человек, заказавших еду на дом. В числе блюд были пицца, суши и курица. В ходе внеплановых проверок выявлены серьезные нарушения, — отмечает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Аскар Ыскаков.

После инцидента два заведения были закрыты, полиция возбудила уголовное дело по статье 304 УК РК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

— Параллельно департамент провел профилактический надзор в отношении 231 объекта, не имеющего необходимых документов. По результатам выданы предписания об устранении нарушений, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось об отравлении 24 детей в одном из дошкольных учреждений Туркестанской области.