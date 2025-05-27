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    11:51, 27 Май 2025 | GMT +5

    24 ребенка отравились едой в детском саду в Туркестанской области

    Пищевое отравление произошло в Сайрамском районе Туркестанской области в дошкольном учебном заведении «Нарымбет ата», принадлежащем одноименному ТОО, 12 мая, в селе Теспа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отравление детей едой
    Фото: Kazinform; DALL-E

    В результате отравления пострадали 26 человек — 24 ребенка и двое сотрудников детского сада.

    По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в ходе внеплановой проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

    Анализы продуктов питания и мазки с рук персонала показали наличие патогенной микрофлоры.

    — Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Причиной пищевого отравления стало нарушение технологического процесса приготовления пищи, ненадлежащее хранение продуктов и несоблюдение личной гигиены сотрудниками, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

    Напомним, ранее в Туркестанской области за медицинской помощью обратились 57 человек, включая взрослых и детей, после отравления суши.

    Теги:
    Отравление Детсады Туркестанская область Дети Регионы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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