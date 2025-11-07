РУ
    Слово года по версии Collins — «вайб-кодинг»: что это значит

    Словом года по версии словаря английского языка Collins Dictionary стал «вайб-кодинг» — создание сайта или программы без написания кода, силами искусственного интеллекта и правильно сформулированного промпта, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Слово года по версии Collins — «вайб-кодинг»: что это значит
    Фото: pixabay.com.

    Выражение придумал словацко-канадский ученый Андрей Карпатый, сооснователь OpenAI и бывший директор по искусственному интеллекту в Tesla.

    — В феврале этого года он описал у себя в соцсетях процесс, в котором ИИ позволяет программистам «полностью отдаться вайбам» и «забыть, что код вообще существует». По его словам, он даже не исправляет ошибки в коде: когда вылезает сообщение об ошибке, он просто копирует их искусственному интеллекту без комментариев, и чаще всего тот исправляет ошибку. А если нет, то он обходит их или просит внести рандомные изменения, и так до тех пор, пока ошибка не исчезает, — пишет издание. 

    Даже люди, которые не имеют никакого опыта в программировании, могут дать искусственному интеллекту простое описания вроде «сделай мне программу для планирования моих еженедельных приемов пищи». И хотя более сложные задачи по-прежнему требуют навыков в программировании, вайб-кодинг открыл возможности для не-программистов создавать свои цифровые платформы.

    Метод, как многие уже убедились, не идеален: нет никаких гарантий, что код действительно будет работать и не будет содержать ошибок.

    По словам Алекса Бикрофта, управляющего директора Collins, термин идеально отражает то, «как язык развивается вместе с технологиями». 

    Ранее, наш корреспондент попытался разобраться, заменит ли искусственный интеллект человека в искусстве. 

