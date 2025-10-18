Заменит ли искусственный интеллект человека в искусстве

Современные творцы все чаще применяют нейросети в своей работе: создают эскизы, придумывают идеи, подбирают цвета и музыкальные ритмы. Для писателей ИИ – это новые идеи для нового сюжета. Однако, по мнению экспертов, заимствовать готовые идеи не стоит – искусственный интеллект должен использоваться лишь как инструмент для создания действительно оригинального продукта.

– Если я ищу какие-то сведения, я запрашиваю у искусственного интеллекта – кто из авторов писал произведения на определенную тему, пусть это будет на казахском или английском языке, – приводит пример поэт и кандидат филологических наук Евразийского национального университета Онайгул Туржан.

Снимок с телесюжета Jibek Joly

По мнению художника, галериста, профессора кафедры живописи и скульптуры КазНУИ Лейлы Махат, искусственный интеллект может оказывать опосредованное влияние на искусство.

– Художники создают эскизы, пользуясь нейросетями. ИИ может помочь в работе с пропорциями, цветовыми сочетаниями. Это хорошо, но это всего лишь инструмент. Создать полноценное произведение искусства с помощью искусственного интеллекта сложно, даже могу сказать, невозможно. Ведь это не будет продуктом искусства, это будет продуктом искусственного интеллекта, – считает профессор.

На протяжении всей истории человечества с появлением новых инструментов люди неизбежно делились на два лагеря: сторонников перемен и приверженцев традиций. Это обычный кризис мнений, считает художница.

Снимок с телесюжета Jibek Joly

– С помощью ИИ можно упростить работу, если человек не может строить аранжировки, не разбирается в звуках или в том, как строятся ритм секции, – объясняет музыкальный композитор Сырым Набикулов.

Почему «человеческое» будет цениться еще больше

В будущем люди и ИИ будут работать бок о бок – этого требует само время. По мнению экспертов, со временем появятся и проекты гибридного формата – с помощью ИИ будут создаваться романы, сценарии.

– Будут цениться романы, написанными людьми, картины, нарисованные человеческими руками, и это все, возможно, станет «экзотикой». Скорее всего, такой продукт будет оцениваться высоко и всему «человеческому» будет проявляться больший интерес, – рассуждает Онайгул Туржан.

Существуют специальные сервисы, которые позволяют любому пользователю создать песню по запросу. Для этого достаточно выбрать жанр, голос и настроение. Появились даже виртуальные актеры или певцы. Лейблы заключают контракты с создателями таких «артистов» на десятки миллионов долларов.

Уже в июле этого года виртуальная группа The Velvet Sundown, созданная при помощи искусственного интеллекта, собрала более миллиона прослушиваний на Spotify, сообщило британское издание Guardian. Казалось, перед публикой – полноценный музыкальный коллектив с альбомами, промо-изображениями и даже тщательно продуманной биографией. Лишь спустя время слушатели узнали правду – за загадочным бэндом стояли не настоящие музыканты, а нейросеть. И стриминговые сервисы вроде Spotify не несут юридической ответственности за идентификацию музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Скриншот

При этом в творческих сообществах по всему миру все чаще поднимаются вопросы авторского права и этики использования ИИ. Как отмечает музыкант Сырым Набикулов, к уже существующим проблемам музыкальной индустрии – низким выплатам артистам, однообразию и вульгарности тем, плагиату – добавился еще один вызов: нейросети теперь способны создавать «вирусные» хиты, стремительно набирающие популярность. Как он считает, такая тенденция может стать очередным ударом по современным исполнителям.

– В таком сервисе, как Suno, например, вводишь запрос: «Хочу грустную песню, чтобы исполнила девушка». И все – Suno ее генерирует. Человек думает, что это он создал музыку, что это его песня. На самом деле – нет. Он публикует ее под своим именем, хотя тот, кто разбирается в музыке, сразу поймет, что это работа искусственного интеллекта. Есть опасения, что такая «музыка» вполне может стать хитом, – полагает композитор.

Снимок с телесюжета Jibek Joly

Система авторского права изначально привязана к человеку

Сейчас в мире нет успешной практики, которая позволяла бы четко определить участие человека и ИИ в создании тех или иных произведений искусства. Об этом в подкасте BIZDIÑ ORTA рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

– Продукты, создаваемые без участия человека, однозначно не подлежат защите авторским правом. Без творческого вклада автора защита невозможна, ведь сама система авторского права изначально привязана к человеку, – объясняет депутат.

Кадр из видео

Тем временем искусственный интеллект создает музыку, обучаясь на уже существующих произведениях. То есть нейросети используют в качестве материала работы реальных авторов и зачастую без их согласия. В результате творцы не получают ни признания, ни вознаграждения за то, что их труд фактически становится «сырьем» для ИИ.

Эксперты отмечают: искусственный интеллект может и не копировать песни дословно, но он легко перенимает стиль, интонации и приемы конкретных авторов. Можно сказать, что это создание нового контента на основе чужого творчества, только в более завуалированной форме.

– Искусственный интеллект не создает ничего нового. Допустим, он берет стилистику Майкла Джексона, манеру написания Уолтера Афанасьева – и соединяет это в нечто «новое». Но, по сути, это не оригинальное творчество. Я считаю, что это настоящий плагиат, просто очень тонко завуалированный. Обычный слушатель, конечно, этого не заметит. Ведь всегда есть первоисточник – человек, который действительно создает что-то новое, что-то инновационное, – подчеркивает Сырым Набикулов.

Картина, сгенерированная ИИ

Другая же дискуссия сегодня ведется вокруг вопроса – если система все же создала нечто оригинальное, почему это не может охраняться законом, даже если человека в процессе не было?

– Значит, нужно изобретать новые подходы, возможно, создавать отдельную категорию прав, например «электронное» или «цифровое» право, которое будет распространяться именно на такие продукты. Тогда встанет вопрос о владельцах этих систем – кто будет обладать правами и нести ответственность. Поэтому тема остается крайне дискуссионной, – считает депутат Екатерина Смышляева.

Отметим, что 24 сентября Мажилис во втором чтении принял закон «Об искусственном интеллекте». Впереди – рассмотрение законопроекта в Сенате. Документ устанавливает правила применения ИИ практически во всех сферах, включая и творческую. Его основные принципы – обеспечение безопасности, прозрачности технологий и недопущение нарушения прав человека.

– Этот закон в обязательном порядке будет реализован. В нем не говорится о запрете использования искусственного интеллекта – речь идет о культуре его применения, которую нам и предстоит сформировать. И нам важно избавиться от иллюзии, что искусственный интеллект развивает общество, ведь на самом деле он лишь помогает нам, – считает поэтесса Онайгуль Туржан.

Почему ИИ не заменит человека

Несмотря на удобство и даже некое превосходство нейросетей над человеком, эксперты уверены, что машина не способна заменить настоящие человеческие эмоции и переживания.

По словам композитора Сырыма Набикулова, человек проживает жизнь: испытывает радость, боль, потери, любовь. Все это формирует его внутренний мир и рождает настоящее творчество – то, что машине недоступно.

Фото: Астана Опера

Если человек перестанет разбираться в искусстве и полностью доверит творчество машинам, это может стать первым шагом к деградации, считает композитор. Ведь именно культура и искусство всегда были двигателем развития цивилизации.

– Творческое мышление рождает новые идеи – и это не только про музыку. Оно нужно и в науке, и в кулинарии, и даже в бухгалтерии, где можно «чувствовать» цифры и находить нестандартные решения. Творческий подход – это умение смотреть на мир под другим углом. Искусство всегда вдохновляло человечество и двигало его вперед. Если мы откажемся от этого и передадим творческую часть искусственному интеллекту, нас ждет не прогресс, а, наоборот, откат назад, – резюмировал Набикулов.

У творческих людей, как отмечает Онайгул Туржан, процесс мышления гораздо сложнее. Его траектория может быть свободной, интуитивной и непредсказуемой.

– ИИ не может горевать, впадать в уныние, поэтому не может говорить вещи, которые влияют на чувства. И надо понимать, что ИИ выдает выученный чистый текст, в котором невозможно найти ошибки. А нынешний читатель – это не тот, который был 20-30 лет назад, ему нужна новая идея, поэтому он не будет довольствоваться выученным текстом, который генерирует ИИ, – считает собеседница.

Наглядный пример непредсказуемости и непоследовательности человеческого мышления – опыт великих поэтов.

– Поэт Владимир Маяковский говорил о том, что стихотворения не пишутся, а появляются. 20-е годы – это время, когда бумага была в дефиците. Несмотря на это, перед сном Маяковский клал рядом с собой коробку сигарет и карандаш. Ночью он на ней что-то писал, но он этого не помнил. Просыпался и видел строки одного-двух стихотворений. Поэт удивлялся, кто это мог написать. Тем не менее он отчетливо понимал, что это его почерк. Таким образом, Маяковский утверждал, что эти строки ему посылал космос, – рассказывает поэтесса.

Картина, сгенерированная ИИ

Свою позицию Онайгул Туржан объясняет так: если ИИ действует, руководствуясь командами человека, то творческим людям указания не нужны.

– ИИ работает только с уже имеющимися готовыми данными. Что в него заложили – то он и может выдать. А вот способность человеческого мышления – это нечто совершенно иное, поистине космическое явление, намного превосходящее искусственный интеллект, – заключила поэтесса.

К сведению,16 октября в Казахстане утвердили Положение о Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития. В его структуру вошли пять профильных комитетов. О том, за развитие каких сфер будет отвечать новое ведомство, – читайте здесь.