20:53, 30 Май 2024 | GMT +6
Словения решила признать Палестину независимым государством
Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
- Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию, - говорится в сообщении МИД страны.
28 мая правительства Испании, Норвегии и Ирландии во вторник официально признали палестинское государство.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.