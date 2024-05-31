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    20:53, 30 Май 2024 | GMT +6

    Словения решила признать Палестину независимым государством

    парламент Словении
    Фото: wikipedia

    Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию, - говорится в сообщении МИД страны.

    28 мая правительства Испании, Норвегии и Ирландии во вторник официально признали палестинское государство.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Палестина Европа Ближний Восток Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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