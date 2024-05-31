Словения решила признать Палестину независимым государством

Правительство Словении приняло решение признать Палестину в качестве независимого государства. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

- Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию, - говорится в сообщении МИД страны.