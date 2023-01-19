Слова президента Южной Кореи вызвали напряжение между Сеулом и Тегераном

19 Января 2023, 22:31

АММАН. КАЗИНФОРМ - Иран и Южная Корея вызвали послов друг друга в связи с обостряющейся ситуацией из-за слов президента Южной Кореи Юн Сук Ёля о том, что Исламская республика враг Объединенных Арабских Эмиратов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство IRNA.

На этой неделе президент Республики Корея Юн Сук Ёл, выступая перед подразделением «Akh» южнокорейских вооруженных сил, дислоцированных в Абу-Даби, заявил, что Южная Корея и ОАЭ находятся в «очень схожих» обстоятельствах, добавив, что «враг и самая большая угроза для ОАЭ — это Иран, а наша — Северная Корея».

Заявление президента вызвало недовольство в Иране. В среду посол Южной Кореи Юн Кан Хён был вызван в иранский МИД, где его проинформировали о решительном протесте Ирана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым вопросам Реза Наджафи указал на дружественные отношения Исламской Республики Иран с большинством стран Персидского залива, назвав высказывания президента Южной Кореи в адрес Ирана и ОАЭ вмешательством и подрывом мира и стабильности в регионе.

Кроме того, корейскому послу напомнили о недружественном подходе Южной Кореи в деле о заморозке активов Ирана.

Отношения между Сеулом и Тегераном и до этого были напряженными из-за ранее замороженных иранских средств в банках Южной Кореи. Иран неоднократно требовал разблокировать около 7 миллиардов долларов США своих средств, замороженных в южнокорейских банках из-за введенных США санкций.

Иранский дипломат также назвал последние комментарии президента Южной Кореи о возможности разработки ядерного оружия несовместимыми с договором о нераспространении ядерного оружия и призвал южнокорейскую сторону дать разъяснения.

В офисе посла Южной Кореи заявили, что его комментарий был задуман как слова ободрения для южнокорейских солдат, а министерство иностранных дел заявило, что неоднократно предоставляло объяснения Тегерану.

Также министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Ирана в Сеуле, сообщает южнокорейское издание Korea JongAng Daily.

В четверг министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что вице-министр МИД Южной Кореи Чо Хён Дон позвонил послу Ирана в Сеуле Саиду Бадамчи Шабестари, чтобы пожаловаться на замечания Наджафи. Министерство заявило, что Наджафи сделал совершенно безосновательное заявление о том, что Юн Кан Хён намекнул на разработку ядерного оружия.

«Мы неоднократно заявляли, что в комментариях президента нет ничего, что было бы направлено на корейско-иранские отношения или внешние отношения Ирана», — заявил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Лим Су Сок.

Депутаты от оппозиции обвинили Юн Кан Хёна в дипломатической катастрофе, в то время как некоторые члены его партии также отметили, что ему следовало быть более осторожным, пишет Reuters.

Около 150 южнокорейских военнослужащих дислоцируются в ОАЭ, участвуя в совместных тренировках сил специального назначения и других совместных военных действиях. Развертывание войск началось в 2011 году из-за сделки Южной Кореи с ОАЭ о строительстве первой в стране атомной электростанции, сообщает AP.

Сеул и Тегеран ведут переговоры о том, как разморозить средства и возобновить импорт иранской нефти. Южная Корея когда-то была одним из крупнейших покупателей сырой нефти Ирана в Азии, но прекратила импорт после того, как Вашингтон ввел санкции против Тегерана в 2018 году.