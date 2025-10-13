РУ
    17:01, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сломал ребро пенсионерке при выселении: сотрудник полиции уволен

    Полицейского, допустившего грубое обращение в отношении пожилой женщины при выселении из квартиры, уволили. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сломал ребро пенсионерке при выселении: сотрудник полиции уволен
    Фото: кадры из видео

    — В данном случае если рассмотреть, сотрудник действительно превысил полномочия. Во-первых, он уволен по отрицательным мотивам. По факту удара не было — он оттолкнул, это видно на видео. Но в любом случае оценка будет дана в рамках Уголовного кодекса. Это второе. После завершения проверки мы дадим разъяснения, — сказал министр.

    По словам Саденова, ответственность лежит не только на самом полицейском, но и на его руководстве.

    — Вообще, это сектор частных судебных исполнителей. Когда происходят злостные нарушения или оказывается физическое сопротивление, только в таких случаях полиция должна действовать — для обеспечения безопасности. В данном случае был перебор. Поэтому мы проводим проверку не только в отношении сотрудников, но и в целом по организации работы. Результаты обязательно озвучим, — добавил глава МВД.

    Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого запечатлен момент, как полицейский выталкивает пожилую женщину из квартиры. Она ударяется о лестничные перила и жалуется на боль. В описании поста утверждается, что 77-летняя пенсионерка получила переломы ребер. После инцидента полиция начала служебное расследование.

     

     

     

    Данира Искакова
    Автор
