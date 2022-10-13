13 Октября 2022, 14:51

Слет лидеров волонтерских движений поможет развитию гражданской активности – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Слет лидеров волонтерских движений будет полезен для обмена опытом. Такое мнение высказала аналитик-менеджер Центра социальных исследований модернизации общества Казахстанского института общественного развития Регина Аюпова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году проходил республиканский слет волонтеров «Asyl jurek», сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил провести слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА в 2024 году в Астане. На мой взгляд, это хорошая идея. За последние несколько лет в стране растет количество волонтерских проектов и организаций. Растет вовлеченность населения в волонтерские движения. Волонтерами становятся не только молодые люди, например, студенты или учащиеся, но и казахстанцы, которые уже давно не относят себя к молодежи», – сказала Регина Аюпова.

Эксперт отметила, что волонтерские движения в разных странах мира имеют свои особенности, свои практики и историю становления. Будет полезно провести слет такого международного уровня, на котором лидеры движений смогут поделиться своим опытом, своими результатами. Волонтеры смогут поучаствовать в мастер-классах, тренингах, чтобы повысить свою квалификацию.

По ее мнению, предложенный Главой государства волонтерский слет будет полезен для развития гражданской активности среди казахстанцев, чтобы для населения страны делать добрые и полезные дела стало традицией. Показательным является пример, как в период пандемии казахстанские волонтеры помогали и поддерживали тех, кто нуждался в помощи.

Ранее на открывшемся сегодня VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета Слет лидеров волонтерских движений стран Совещания.