Следующую встречу формата «3+3» предложено провести в Баку и Ереване

Это заявление было сделано министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

По словам дипломата, инициатива создания формата принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Ранее три встречи прошли в России, Иране и в 2024 году в Турции. По завершении встречи в Турции азербайджанская сторона предложила провести следующую встречу в Баку, а последующую — в Ереване. Однако тогда согласия Армении получено не было.

— Мы считаем, что сегодня созданы другие условия, и нет оснований отклонять наше предложение 2024 года. Наша инициатива остается в силе, — подчеркнул Байрамов.

Министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи отметил, что Иран поддерживает развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и поддерживает предложение Азербайджана по последовательному проведению встреч в Баку и Ереване.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что обсуждения о месте проведения продолжаются.

— Согласно достигнутым договоренностям, встреча должна состояться в Ереване или Баку. Дискуссии будут продолжены для поиска взаимоприемлемого решения. Информацию о договоренности мы предоставим, — отметила она.

Таким образом, дата и место следующего заседания платформы «3+3» будут согласованы через дипломатические каналы, а стороны продолжают искать компромиссное решение.

Ранее сообщалось, что Ереван рассчитывает на скорейшее возобновление сообщения с Баку.

О там, как вашингтонское перемирие Баку и Еревана повлияет на Казахстан, рассказали бакинские эксперты.

Напомним, что Азербайджан и Армения договорились продолжать диалог по итогам встречи на полях церемонии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.