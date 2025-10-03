Ереван рассчитывает на скорейшее возобновление сообщения с Баку — глава МИД Армении

— Если говорить о железнодорожном сообщении, то, по оценкам экспертов, его строительство может занять, например, не менее двух лет. Но мы можем, например, отправлять и получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики, — сказал Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что текст мирного соглашения с Азербайджаном уже парафирован. По его словам, армянская сторона готова подписать этот договор как можно скорее.

— Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут осуществляться до подписания. Например, мы обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках, — отметил министр.

Он также напомнил о проблемах, накопившихся в армяно-азербайджанских отношениях после десятилетий конфликта, прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ и процессе делимитации 12 км армяно-азербайджанской границы.

— Процесс примирения займет время. Мир установлен, но он требует постоянной заботы и ежедневных усилий с обеих сторон. В этом контексте должен отметить, что агрессивная риторика с любой стороны никак не способствует этому процессу, — заключил Мирзоян.

Напомним, что Азербайджан и Армения договорились продолжать диалог по итогам встречи на полях церемонии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.