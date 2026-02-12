Следующий раунд переговоров пройдет 17–18 февраля в США — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение Вашингтона провести новый раунд переговоров с РФ 17 и 18 февраля на территории США. Однако информации о том, согласна ли на эти даты и место Россия, пока нет, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Как предполагает агентство, в рамках нового раунда переговоров делегаций России, Украины и США представители стран «сосредоточатся на сложном территориальном вопросе» и обсудят предложение США создать буферную «свободную экономическую зону» в Донбассе.
По словам Зеленского, обе стороны воспринимают скептически эту идею.
— Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу, — сказал Зеленский агентству Bloomberg.
Ранее Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить конфликт в Украине до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.
Напомним, во второй день трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и США в Абу-Даби стороны договорились об обмене 314 пленными.