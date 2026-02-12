РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:13, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Следующий раунд переговоров пройдет 17–18 февраля в США — Зеленский

    Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение Вашингтона провести новый раунд переговоров с РФ 17 и 18 февраля на территории США. Однако информации о том, согласна ли на эти даты и место Россия, пока нет, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Следующий раунд переговоров пройдет 17–18 февраля в США — Зеленский
    Фото: Anadolu

    Как предполагает агентство, в рамках нового раунда переговоров делегаций России, Украины и США представители стран «сосредоточатся на сложном территориальном вопросе» и обсудят предложение США создать буферную «свободную экономическую зону» в Донбассе.

    По словам Зеленского, обе стороны воспринимают скептически эту идею. 

    — Мы имеем разные взгляды на это. И договорились о следующем: давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующую встречу, — сказал Зеленский агентству Bloomberg.

    Ранее Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить конфликт в Украине до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. 

    Напомним, во второй день трехсторонних консультаций между Россией, Украиной и США в Абу-Даби стороны договорились об обмене 314 пленными. 

    Теги:
    Украина Российско-украинский конфликт Мировые новости Россия США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум