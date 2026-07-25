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    Следствие устанавливает обстоятельства гибели женщины в Алматы

    В Алмалинском районе Алматы проводится расследование по факту гибели 40-летней женщины, упавшей с высоты девятого этажа жилого дома, в котором проживала, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    Как сообщили в департаменте полиции, при осмотре квартиры следственно-оперативная группа обнаружила материалы и обстоятельства, имеющие значение для расследования. В частности, найдена записка, содержание которой будет изучено в рамках следственных действий.

    В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Полицейские восстанавливают полную картину произошедшего, изучают возможные причины, образ жизни погибшей, круг общения и иные обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии.

    По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Ранее алматинские врачи сохранили ребенку возможность ходить после падения с пятого этажа.

    Регионы Казахстана Алматы Происшествия Досудебное расследование
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор