Алматинские врачи сохранили ребенку возможность ходить после падения с пятого этажа

Мальчика экстренно доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи с тяжелыми травмами, в том числе переломом позвоночника со сдавлением спинного мозга, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, четырехлетний ребенок получил тяжелые травмы после падения с пятого этажа жилого комплекса. После комплексного обследования у пациента диагностировали сочетанную травму, включая компрессионный перелом первого поясничного позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

Учитывая крайне тяжелое состояние пациента, врачи приняли решение провести двухэтапное хирургическое лечение. На первом этапе нейрохирурги выполнили декомпрессию позвоночного канала, после чего стабилизировали поясничный отдел позвоночника с помощью специальной фиксирующей системы.

Фото: акимат Алматы

Операцию провели заведующий отделением нейрохирургии Айдын Нусипкожаев совместно с нейрохирургами Мухтаром Ибрагимовым и Алтаем Анарбаем.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось сохранить двигательные и чувствительные функции ребенка.

— Нам удалось восстановить двигательные функции. После реабилитации ребенок сможет самостоятельно ходить, — сообщил Айдын Нусипкожаев.

Состояние пациента значительно улучшилось. После завершения стационарного лечения ребенка выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения и реабилитации.

Ранее врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Алматинской многопрофильной клинической больницы успешно удалили гигантское новообразование подчелюстной области у пациентки, которая более десяти лет жила с опухолью.