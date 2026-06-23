Более 10 лет с опухолью на шее: в Алматы спасли пациентку

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Алматинской многопрофильной клинической больницы успешно удалили гигантское новообразование подчелюстной области у пациентки, которая более десяти лет жила с опухолью, передает Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе АМКБ, женщина поступила в медучреждение с жалобами на боли, затрудненное дыхание, нарушение сна и крупное образование в области шеи. После комплексного обследования и консультации профессора Марата Искакова специалисты приняли решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

В ходе операции хирурги удалили новообразование вместе с подчелюстной слюнной железой. Несмотря на сложность случая, вмешательство прошло успешно — без осложнений и повреждения жизненно важных структур.

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

После операции состояние пациентки значительно улучшилось, восстановилось полноценное дыхание. Все обследования и хирургическое лечение были проведены в рамках системы обязательного социального медицинского страхования.

По словам специалистов, длительное игнорирование подобных симптомов может привести к серьезным осложнениям, поэтому при появлении любых объемных образований в области головы и шеи необходимо своевременно обращаться к врачу.

Ранее алматинские врачи провели уникальную операцию, удалив у пациентки гигантское новообразование весом почти 25 килограммов, которое на протяжении нескольких месяцев росло в брюшной полости.



