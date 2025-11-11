Сквер казахстанско-российской дружбы открылся в Москве

В начале торжественного мероприятия прозвучали гимны двух стран.

На открытии присутствовали министр культуры и информации РК Аида Балаева, посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, дирижер Александр Беляков, оперная певица Мария Мудряк, композитор Ренат Гайсин, певец Алишер Каримов, певица Зарина Алтынбаева.

Фото: Бекбау Тайманов/Kazinform

— Сегодня по-настоящему важный символичный день. В самом центре Москвы открываем сквер Дружбы Казахстана и России. Безусловно, для нас это не один из скверов Москвы, это важный и закономерный результат многолетнего взаимного уважения, искреннего доверия, и личной дружбы Глав наших государств, Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. А его символизм заключается в вечной дружбе между нашими народами, проверенный временем и историей, — заявила Аида Балаева на церемонии открытия.

Как отметил Андрей Яцкин, идея реализации сквера была инициирована правительством города Москвы и поддержана МИД России.

— Это подтверждает тот добрососедский и стратегический характер отношений между Россией и дружественным Казахстаном. Особо символично, что сквер открываем накануне исторического государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Завтра в Кремле состоятся переговоры с Владимиром Путиным. И мы уверены, что этот сквер станет вкладом, в том числе в продолжение и сохранение исторической памяти и дружбы наших народов, — сказал он.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал открытие «Сквера казахстанско-российской дружбы» в Москве.

