РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:30, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Скрывавшегося пять лет преступника задержали в Карагандинской области

    Мужчина скрывался в тайнике и тщательно избегал контактов с внешним миром, но оперативники все же вышли на его след. Задержание стало результатом длительной работы полиции и завершило пятилетние поиски, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    В Карагандинской области сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, находившегося в международном розыске. Его подозревают в совершении тяжкого преступления — вымогательства в особо крупном размере.

    Операция по задержанию прошла в Караганде на территории одного из частных домов. Как сообщили в полиции, в ходе обыска был обнаружен специально оборудованный тайник, где и скрывался разыскиваемый.

    По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 миллионов тенге у местного жителя с применением угроз. На протяжении пяти лет он уклонялся от правоохранительных органов, используя меры конспирации.

    — Задержание стало возможным благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, уточняются все обстоятельства дела, — отметил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Куаныш Орынбетов.

    Ранее сообщалось, что в Кокшетау задержали находившегося в межгосударственном розыске должника.

    Теги:
    Полиция Карагандинская область Розыск Вымогательство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают