Скрывавшегося пять лет преступника задержали в Карагандинской области
Мужчина скрывался в тайнике и тщательно избегал контактов с внешним миром, но оперативники все же вышли на его след. Задержание стало результатом длительной работы полиции и завершило пятилетние поиски, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Карагандинской области сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, находившегося в международном розыске. Его подозревают в совершении тяжкого преступления — вымогательства в особо крупном размере.
Операция по задержанию прошла в Караганде на территории одного из частных домов. Как сообщили в полиции, в ходе обыска был обнаружен специально оборудованный тайник, где и скрывался разыскиваемый.
По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 миллионов тенге у местного жителя с применением угроз. На протяжении пяти лет он уклонялся от правоохранительных органов, используя меры конспирации.
— Задержание стало возможным благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, уточняются все обстоятельства дела, — отметил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Куаныш Орынбетов.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау задержали находившегося в межгосударственном розыске должника.