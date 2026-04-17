Скрывавшегося пять лет преступника задержали в Карагандинской области

В Карагандинской области сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, находившегося в международном розыске. Его подозревают в совершении тяжкого преступления — вымогательства в особо крупном размере.

Операция по задержанию прошла в Караганде на территории одного из частных домов. Как сообщили в полиции, в ходе обыска был обнаружен специально оборудованный тайник, где и скрывался разыскиваемый.

По предварительным данным, мужчина причастен к вымогательству 117 миллионов тенге у местного жителя с применением угроз. На протяжении пяти лет он уклонялся от правоохранительных органов, используя меры конспирации.

— Задержание стало возможным благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, уточняются все обстоятельства дела, — отметил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Куаныш Орынбетов.

