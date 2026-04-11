    17:52, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Находившийся в межгосударственном розыске должник задержан в Кокшетау

    48-летний житель Павлодара находился в межгосударственном розыске за уклонение от возмещения ущерба по решению суда. На момент задержания мужчина также управлял авто, будучи лишенным прав, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадры из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, информация о разыскиваемом и его возможном местонахождении в городе Кокшетау была получена с помощью системы «Сергек Қорғау». 

    — Установлено, что мужчина передвигается на автомобиле «Nissan X-Trail» и числится в категории должников, уклоняющихся от исполнения обязательств перед государством и общественными организациями. Полученные сведения были незамедлительно переданы всем патрульным экипажам. В результате грамотной координации и оперативного реагирования полицейские оперативно установили местонахождение транспортного средства и остановили его. Водитель был доставлен на стационарный пост полиции для проведения дальнейшего разбирательства, — рассказали в ведомстве.

    Как выяснилось, 48-летний задержанный житель Павлодара ранее был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь сел за руль, нарушая тем самым требования законодательства.

    — По данному факту в отношении нарушителя был собран административный материал. Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — добавили в полиции.

    Также информация о задержанном направлена полицейским из Павлодарской области для принятия соответствующих мер.

    Напомним, ранее 50 человек пострадали в ДТП с электросамокатами в Астане: были названы нарушения.

    Оксана Матасова
