Находившийся в межгосударственном розыске должник задержан в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, информация о разыскиваемом и его возможном местонахождении в городе Кокшетау была получена с помощью системы «Сергек Қорғау».

— Установлено, что мужчина передвигается на автомобиле «Nissan X-Trail» и числится в категории должников, уклоняющихся от исполнения обязательств перед государством и общественными организациями. Полученные сведения были незамедлительно переданы всем патрульным экипажам. В результате грамотной координации и оперативного реагирования полицейские оперативно установили местонахождение транспортного средства и остановили его. Водитель был доставлен на стационарный пост полиции для проведения дальнейшего разбирательства, — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, 48-летний задержанный житель Павлодара ранее был лишен права управления транспортными средствами, однако вновь сел за руль, нарушая тем самым требования законодательства.

— По данному факту в отношении нарушителя был собран административный материал. Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — добавили в полиции.

Также информация о задержанном направлена полицейским из Павлодарской области для принятия соответствующих мер.

