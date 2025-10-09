Скрипка Эйнштейна продана за более чем миллион долларов
Великая скрипка, принадлежавшая выдающемуся учёному Альберту Эйнштейну, была продана на аукционе за 860 000 фунтов стерлингов (1 153 758,80 долларов США). Об этом сообщило издание Daily Mail, передает агентство Kazinform.
Согласно информации, Альберт Эйнштейн приобрёл эту скрипку в Германии в конце 1890-х годов, перед тем как переехать в Швейцарию. В 1932 году, после прихода к власти нацистов в Германии, Эйнштейн эмигрировал в США. Чтобы уберечь свои личные вещи, он передал их своему другу — физику Максу фон Лауэ. Среди этих предметов была и первая скрипка, купленная Эйнштейном.
Также он отдал другу свой велосипед и философскую книгу, подаренную отцом.
Спустя 20 лет фон Лауэ передал эти вещи поклоннице Эйнштейна — Маргарете Хоммрих. Более 70 лет предметы хранились в семье Хоммрих, пока внучка Маргареты не выставила их на аукцион.
Эксперты оценивали скрипку в диапазоне от 200 000 до 300 000 фунтов стерлингов. И в зале раздались аплодисменты, когда цена достигла 860 000 фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по просьбе своей матери. Он любил исполнять произведения Моцарта, Баха и Бетховена для своих друзей. Учёный также говорил, что музыка помогает ему мыслить, и если бы он не стал физиком, то был бы музыкантом.