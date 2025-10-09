Скрипка Эйнштейна продана за более чем миллион долларов

Согласно информации, Альберт Эйнштейн приобрёл эту скрипку в Германии в конце 1890-х годов, перед тем как переехать в Швейцарию. В 1932 году, после прихода к власти нацистов в Германии, Эйнштейн эмигрировал в США. Чтобы уберечь свои личные вещи, он передал их своему другу — физику Максу фон Лауэ. Среди этих предметов была и первая скрипка, купленная Эйнштейном.

Также он отдал другу свой велосипед и философскую книгу, подаренную отцом.

Спустя 20 лет фон Лауэ передал эти вещи поклоннице Эйнштейна — Маргарете Хоммрих. Более 70 лет предметы хранились в семье Хоммрих, пока внучка Маргареты не выставила их на аукцион.

Эксперты оценивали скрипку в диапазоне от 200 000 до 300 000 фунтов стерлингов. И в зале раздались аплодисменты, когда цена достигла 860 000 фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Эйнштейн начал играть на скрипке в детстве по просьбе своей матери. Он любил исполнять произведения Моцарта, Баха и Бетховена для своих друзей. Учёный также говорил, что музыка помогает ему мыслить, и если бы он не стал физиком, то был бы музыкантом.