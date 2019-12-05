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Скот из Австрии завезли на новую ферму в СКО

5 Декабря 2019 21:26
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Скот из Австрии завезли на новую ферму в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области запустили новую молочную ферму КХ «Шаймерденов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима области, животноводческий комплекс включает коровник на 600 голов, родильное отделение, доильный зал «елочка», телятники. Завезли 581 голову коров симментальской породы из Австрии. Средний надой на одну корову составляет около 20 литров. Ежедневно на ферме производят 6,9 тонны молока.


Молочную ферму посетил аким области Кумар Аксакалов.

«Животноводство - выгодное дело, особенно молочное производство. Те, кто этим занимаются, видят реальные доходы от своей деятельности. Сейчас мы работаем с сельхозтоваропроизводителями, чтобы эту работу усилить», - сказал Кумар Аксакалов.

Количество ферм в регионе ежегодно увеличивается. В прошлом году открыли 4 молочно-товарных фермы. В этом году запустят еще три. В следующем году местные власти рассчитывают начать строительство еще 10 молочно-товарных ферм.





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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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