Скорость электросамокатов намерены ограничить в Бишкеке

Власти столицы Кыргызстана предлагают снизить максимально допустимую скорость передвижения средств индивидуальной мобильности с 25 км/ч до 15 км/ч, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Мера направлена на создание безопасных условий совместного передвижения пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пешеходов.

Необходимость в указанных ограничениях связана с участившимися случаями наездов на пешеходов при эксплуатации электросамокатов на тротуарах, в парках и общественных местах.

Кроме того, действующая городская инфраструктура не в полной мере приспособлена для безопасной эксплуатации СИМ на высокой скорости.

Согласно документу, средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы встроенным ограничителем скорости до 15 км/ч. В случае выявления фактов отключения, изменения, обхода либо необеспечения функционирования встроенного ограничителя скорости арендодатель несет ответственность в соответствии с законодательством КР. Повторное нарушение требований предусматривает возможность расторжения договора на размещение точек проката СИМ.

Напомним, в 2025 году в Бишкеке предлагали запретить прокат электросамокатов.

Ранее в стране разработали правила для электросамокатов и гироскутеров. В 2024 году за нарушение правил дорожного движения для водителей электрических самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес ввели штраф в Кыргызстане.