KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Скорость электросамокатов намерены ограничить в Бишкеке

    Власти столицы Кыргызстана предлагают снизить максимально допустимую скорость передвижения средств индивидуальной мобильности с 25 км/ч до 15 км/ч, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Скорость электросамокатов намерены ограничить в Бишкеке
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

    Мера направлена на создание безопасных условий совместного передвижения пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и пешеходов.

    Необходимость в указанных ограничениях связана с участившимися случаями наездов на пешеходов при эксплуатации электросамокатов на тротуарах, в парках и общественных местах.

    Кроме того, действующая городская инфраструктура не в полной мере приспособлена для безопасной эксплуатации СИМ на высокой скорости.

    Согласно документу, средства индивидуальной мобильности должны быть оборудованы встроенным ограничителем скорости до 15 км/ч. В случае выявления фактов отключения, изменения, обхода либо необеспечения функционирования встроенного ограничителя скорости арендодатель несет ответственность в соответствии с законодательством КР. Повторное нарушение требований предусматривает возможность расторжения договора на размещение точек проката СИМ.

    Напомним, в 2025 году в Бишкеке предлагали запретить прокат электросамокатов.

    Ранее в стране разработали правила для электросамокатов и гироскутеров. В 2024 году за нарушение правил дорожного движения для водителей электрических самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес ввели штраф в Кыргызстане.

    В мире Кыргызстан Электросамокаты
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор