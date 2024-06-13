Штраф за нарушение ПДД ввели для самокатчиков в Кыргызстане

В Кыргызстане водителей электрических самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес будут штрафовать за нарушение правил дорожного движения. Соответствующий закон подписал глава государства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно принятым поправкам, нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности, влечет наложение штрафа в размере 10 расчетных показателей (1 тысяч сомов или 5 тысяч тенге). За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения — 30 расчетных показателей (3 тысяч сомов или 15 тысяч тенге).

К средствам индивидуальной мобильности относятся транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя, такие как, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

Средствами индивидуальной мобильности могут управлять только лица, достигшие 16 лет. Разрешается передвигаться на СИМ только по специально выделенным полосам. При этом, скорость передвижения в местах скопления людей не должна превышать 10 км/ч.