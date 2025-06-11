Прокат электросамокатов предлагают запретить в Бишкеке

По данным милиции, за январь-май 2025 года в столице Кыргызстана произошло 186 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и скутеров, в результате которых погибли 6 человек, пострадали 207 граждан. Рост аварий по сравнению с 5 месяцами 2024 года составил 118%.

Напомним, в Кыргызстане хотят урегулировать использование легкомоторных транспортных средств. Предлагается ввести обязательную регистрацию скутеров и мопедов со скоростью свыше 50 км/ч, объёмом двигателя от 50 куб. см или мощностью электродвигателя от 4 кВт. А для их управления ввести отдельную категорию водительских прав.

Ранее в стране разработали правила для электросамокатов и гироскутеров. В 2024 году за нарушение правил дорожного движения для водителей электрических самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес ввели штраф в Кыргызстане.