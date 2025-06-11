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    09:54, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Прокат электросамокатов предлагают запретить в Бишкеке

    Патрульная служба милиции города Бишкека из-за участившихся случаев ДТП с участием самокатов предложила отменить их прокат, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    электросамокаты
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным милиции, за январь-май 2025 года в столице Кыргызстана произошло 186 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей самокатов и скутеров, в результате которых погибли 6 человек, пострадали 207 граждан. Рост аварий по сравнению с 5 месяцами 2024 года составил 118%.

    Напомним, в Кыргызстане хотят урегулировать использование легкомоторных транспортных средств. Предлагается ввести обязательную регистрацию скутеров и мопедов со скоростью свыше 50 км/ч, объёмом двигателя от 50 куб. см или мощностью электродвигателя от 4 кВт. А для их управления ввести отдельную категорию водительских прав.

    Ранее в стране разработали правила для электросамокатов и гироскутеров. В 2024 году за нарушение правил дорожного движения для водителей электрических самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сигвеев и моноколес ввели штраф в Кыргызстане.

    Теги:
    Кыргызстан Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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