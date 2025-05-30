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    21:05, 29 Май 2025 | GMT +5

    Водительские права и регистрацию для мопедов и электроскутеров могут ввести в Кыргызстане

    В Кыргызстане хотят урегулировать использование легкомоторных транспортных средств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    мопеды, доставка, дорога
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

    Отмечается, что в стране отсутствуют требования к регистрации и получению водительских прав на управление мопедами, скутерами и электроскутерами. Возрастной порог допуска не установлен, что приводит к участию несовершеннолетних в дорожном движении на небезопасной технике.

    Согласно проекту закона, предлагается ввести обязательную регистрацию транспортных средств со скоростью свыше 50 км/ч, объемом двигателя от 50 куб. см или мощностью электродвигателя от 4 кВт.

    Для управления средствами индивидуальной мобильности мощностью (СИМ) до 4 кВт, развивающие скорость до 50 км/ч, вводится категория водительских прав «АМ», разрешаемая с 14 лет. Выдача водительских удостоверений сохраняется для категории «А1» с 16 лет и «А» с 18 лет.

    По мнению инициатора, принятие законопроекта обеспечит снижение аварийности с участием СИМ, контроль и ответственность за эксплуатацию, защиту пешеходов и других участников движения, адаптацию законодательства к современным условиям и международным нормам.

    Ранее сообщалось, что в стране разработали правила для электросамокатов и гироскутеров.

    Теги:
    Транспорт Кыргызстан Мировые новости Мопеды Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
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