05:26, 18 Январь 2026 | GMT +5
Скорая помощь застряла в снежном заносе в области Абай
Автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снежном заносе в Бородулихинском районе области Абай. Спасатели оперативно доставили человека в больницу, передает агентство Kazinform.
В области Абай оказана помощь бригаде скорой помощи, оказавшейся в снежном заносе, сообщили в МЧС.
По информации ведомства, инцидент произошел в Бородулихинском районе, в семи километрах от села Михайличенково. Автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снегу.
Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.
В МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
