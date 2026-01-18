РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:26, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Скорая помощь застряла в снежном заносе в области Абай

    Автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снежном заносе в Бородулихинском районе области Абай. Спасатели оперативно доставили человека в больницу, передает агентство Kazinform.

    скорая помощь, жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В области Абай оказана помощь бригаде скорой помощи, оказавшейся в снежном заносе, сообщили в МЧС.

    По информации ведомства, инцидент произошел в Бородулихинском районе, в семи километрах от села Михайличенково. Автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снегу.

    Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.

    В МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

    Ранее в Актюбинской области сильный ветер сорвал крышу школы.

    Теги:
    МЧС Область Абай Снег Скорая помощь Непогода
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают