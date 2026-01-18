Скорая помощь застряла в снежном заносе в области Абай

В области Абай оказана помощь бригаде скорой помощи, оказавшейся в снежном заносе, сообщили в МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел в Бородулихинском районе, в семи километрах от села Михайличенково. Автомобиль скорой помощи с пациентом застрял в снегу.

Спасатели оперативно прибыли на место и доставили пациента в районную центральную больницу.

В МЧС напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее в Актюбинской области сильный ветер сорвал крышу школы.