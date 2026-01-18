Сильный ветер сорвал крышу школы в Актюбинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, сотрудники экстренных служб выехали в школу, зафиксировали факт происшествия. На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как во время сильного ветра крыша двигается. Позже стало известно, что сорвало почти половину кровли школы.

— В четверг был сильный ветер. В тот день скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Одну сторону крыши школы сорвало. В этот день дети обучались в онлайн-формате. В настоящее время необходимые строительные материалы доставлены, восстановительные работы начались. Работы будут завершены в течение недели и не повлияют на учебный процесс, — сообщил аким Алгинского района Асланбек Шуиншалиев.

Бестамакская средняя школа была построена в 1970-х годах. В 2023 году она вошла в число опорных школ области. В школе были оснащены несколько учебных кабинетов, которые были представлены в качестве примера для других школ региона.

Отметим, что в Актобе из-за усиления морозов и ветра в четверг и субботу занятия проходили в онлайн-формате. Также была оказана помощь иностранным гражданам, оставшимся на дорогах.

Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 14 областях Казахстана.