Скопление грузовых авто наблюдается на пунктах пропуска на границе Казахстана и России

Как сообщили в Минтранспорта, в ходе выезда осуществлен детальный осмотр инфраструктуры пунктов пропуска, включая зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, здания и сооружения для обслуживания граждан и сотрудников

— По итогам обследования установлено, что на ряде пунктов пропуска наблюдается значительное скопление транспортных средств на нейтральной полосе в сторону РФ, особенно грузового автотранспорта. Это приводит к образованию очередей, замедлению пропускных процедур и дополнительным затратам времени для участников, как следствие и на стороне РК, — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что данные обстоятельства во многом обусловлены ужесточением мер контроля со стороны Российской Федерации.

— В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные меры по проверке документов и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований, — уточнили в Минтранспорта РК.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу «зеленого коридора». В своем выступлении Президент сказал, что от грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов. Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками.