Скончался ветеран Великой Отечественной войны в Алматы

Он был одним из представителей поколения, чья служба стала фундаментом системы правопорядка.

Руководство и личный состав департамента полиции выразило искренние соболезнования родным и близким ветерана.

— Камбар Сарсенов Амирулы принадлежал к поколению победы — людям, которые прошли войну, а затем посвятили себя службе государству и обществу. Его биография — это история мужества, самоотверженности и преданности долгу. Мы выражаем искренние соболезнования его семье. Светлая память о ветеране навсегда сохранится в сердцах коллег и благодарных потомков, — отметил начальник департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов.

Камбар Амирулы Сарсенов родился 25 октября 1924 года в ауле Кунтемес Узункольского района Костанайской области.

В августе 1942 года был призван в ряды Советской Армии и зачислен курсантом снайперской школы 3-й отдельной бригады. С 1943 года участвовал в боевых действиях в составе 1911 стрелкового полка 4-й ударной армии Прибалтийского фронта, где получил тяжелое ранение.

После восстановления в 1944 году вновь был направлен на фронт и продолжил службу в составе разведывательной роты 51-й Витебской Краснознаменной, ордена Суворова II степени стрелковой дивизии.

Принимал участие в освобождении Калининской и Псковской областей, Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши и Восточной Пруссии.

В ноябре 1945 года был демобилизован из рядов Советской Армии. В послевоенные годы работал на партийной работе, затем посвятил себя службе в органах внутренних дел, занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны МВД Казахской ССР.

За проявленные мужество и героизм Камбар Сарсенов Амирулы награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, орденами Славы III и II степеней, медалью за боевые заслуги, а также более чем двадцатью боевыми и юбилейными медалями.

Жизненный путь Камбара Сарсенова Амирулы является примером служения Родине, стойкости, чести и верности долгу как на фронте, так и в мирное время.

