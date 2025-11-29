Скончалась народная артистка Казахстана Рихангуль Махпирова

Как отметили в ведомстве, творческий путь актрисы в Республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова начался в 1977 году. За долгие годы работы она создала множество выразительных, самобытных и запоминающихся образов, которые стали частью золотого фонда театрального искусства Казахстана. За большой вклад в развитие культуры она была удостоена званий Заслуженной артистки Республики Казахстан и Народной артистки Казахстана, - говорится в сообщении министерства.

- Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования ее родным, близким и поклонникам. Страна потеряла выдающуюся артистку и настоящего мастера сцены. Светлая память, - говорится в сообщении.