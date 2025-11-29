РУ
    15:36, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Скончалась народная артистка Казахстана Рихангуль Махпирова

    На 79-ом году жизни не стало актрисы Народной артистки Казахстана Рихангуль Махпировой. Об этом сообщает Министерство культуры и информации, передает агентство Kazinform.

    Фото: Минкультуры и информации

    Как отметили в ведомстве, творческий путь актрисы в Республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова начался в 1977 году. За долгие годы работы она создала множество выразительных, самобытных и запоминающихся образов, которые стали частью золотого фонда театрального искусства Казахстана. За большой вклад в развитие культуры она была удостоена званий Заслуженной артистки Республики Казахстан и Народной артистки Казахстана, - говорится в сообщении министерства.

    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования ее родным, близким и поклонникам. Страна потеряла выдающуюся артистку и настоящего мастера сцены. Светлая память, - говорится в сообщении.

    Культура Минкультуры и информации
    Гульжан Тасмаганбетова
