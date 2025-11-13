Сколько жителей Акмолинской области обеспечены качественной питьевой водой
В Акмолинской области особое внимание уделяется обеспечению населения качественной питьевой водой, отметил аким региона Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В этом году на эти цели выделено более 36 млрд тенге. В 2025 году питьевой водой будут обеспечены 77 сел. В 36 населенных пунктах водоснабжение осуществляется за счет строительства новых водопроводных сетей (для 20 тысяч жителей). На сегодняшний день работы завершены в 16 селах, — сообщил Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.
Согласно докладу акима, работы по водоснабжению проводятся в следующих населенных пунктах:
- Атбасарский район: Родионовка и Калиновка;
- Астраханский район: Первомайка, Жамбыл и Камышенка;
- Биржан Сал район: Заозерное и Улги;
- Есильский район — село Игилик;
- Зерендинский район: Васильковка, Садовое, Заречное, Озен и Троицкое;
- Бурабайский район: Наурызбай батыр, Молбаза и Шиели.
В 41 населенном пункте установлены комплексные блок-модули. В целях улучшения качества воды в 17 селах обновлены водопроводные сети, а работы еще в 10 населенных пунктах будут завершены до конца года. В итоге 44 тысячи жителей региона получат качественную питьевую воду.
Также Марат Ахметжанов отметил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау идет по плану.