Сколько жителей Акмолинской области обеспечены качественной питьевой водой

— В этом году на эти цели выделено более 36 млрд тенге. В 2025 году питьевой водой будут обеспечены 77 сел. В 36 населенных пунктах водоснабжение осуществляется за счет строительства новых водопроводных сетей (для 20 тысяч жителей). На сегодняшний день работы завершены в 16 селах, — сообщил Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

Согласно докладу акима, работы по водоснабжению проводятся в следующих населенных пунктах:

Атбасарский район: Родионовка и Калиновка;

Астраханский район: Первомайка, Жамбыл и Камышенка;

Биржан Сал район: Заозерное и Улги;

Есильский район — село Игилик;

Зерендинский район: Васильковка, Садовое, Заречное, Озен и Троицкое;

Бурабайский район: Наурызбай батыр, Молбаза и Шиели.

В 41 населенном пункте установлены комплексные блок-модули. В целях улучшения качества воды в 17 селах обновлены водопроводные сети, а работы еще в 10 населенных пунктах будут завершены до конца года. В итоге 44 тысячи жителей региона получат качественную питьевую воду.

Также Марат Ахметжанов отметил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау идет по плану.