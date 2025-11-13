РУ
    Сколько жителей Акмолинской области обеспечены качественной питьевой водой

    В Акмолинской области особое внимание уделяется обеспечению населения качественной питьевой водой, отметил аким региона Марат Ахметжанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В этом году на эти цели выделено более 36 млрд тенге. В 2025 году питьевой водой будут обеспечены 77 сел. В 36 населенных пунктах водоснабжение осуществляется за счет строительства новых водопроводных сетей (для 20 тысяч жителей). На сегодняшний день работы завершены в 16 селах, — сообщил Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

    Согласно докладу акима, работы по водоснабжению проводятся в следующих населенных пунктах:

    • Атбасарский район: Родионовка и Калиновка;
    • Астраханский район: Первомайка, Жамбыл и Камышенка;
    • Биржан Сал район: Заозерное и Улги;
    • Есильский район — село Игилик;
    • Зерендинский район: Васильковка, Садовое, Заречное, Озен и Троицкое;
    • Бурабайский район: Наурызбай батыр, Молбаза и Шиели.

    В 41 населенном пункте установлены комплексные блок-модули. В целях улучшения качества воды в 17 селах обновлены водопроводные сети, а работы еще в 10 населенных пунктах будут завершены до конца года. В итоге 44 тысячи жителей региона получат качественную питьевую воду.

    Также Марат Ахметжанов отметил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау идет по плану.

