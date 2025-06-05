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    11:32, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Сколько заработала первая ракетка Казахстана за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

    Стали известны призовые лучшей теннисистки Казахстана в парах Анны Данилиной за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    В четвертьфинале в дуэте с Александрой Крунич из Сербии казахстанка по итогам трех сетов одолела тандем Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — 7:5, 4:6, 6:2. Таким образом, они гарантированно заработали уже 148 тысяч евро (около 86 миллионов тенге).

    За выход в решающий поединок Данилина и Крунич встретятся с парой Улрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония), которая ранее одолела Ирину Бегу (Румыния) и Янину Викмайер (Бельгия) со счетом 6:4, 6:3.

    Турнир «Ролан Гаррос»-2025 проводится с 27 мая по 8 июня. Его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро. Действующими победительницами в женском парном разряде были американка Кори Гауфф и чешка Катержина Синякова.

    Напомним, казахстанский теннисист Александр Бублик уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

    Ранее в беседе с нашим корреспондентом теннисистка Зарина Дияс рассказала о своих спортивных достижениях и взгляде на будущее.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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