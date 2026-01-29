Сколько заработал «Кайрат» в историческом еврокубковом сезоне

На общем этапе казахстанский клуб набрал одно очко в восьми матчах, сыграв вничью с кипрским «Пафосом» (0:0) и потерпев семь поражений — от португальского «Спортинга» (1:4), испанского «Реала» (0:5), итальянского «Интера» (1:2), датского «Копенгагена» (2:3), греческого «Олимпиакоса» (0:1), бельгийского «Брюгге» (1:4) и английского «Арсенала» (2:3).

За выход в основной раунд Лиги чемпионов «Кайрат» заработал 18,62 миллиона евро (11,23 миллиарда тенге). Ничья на общем этапе принесла клубу еще 700 тысяч евро (422,1 миллиона тенге). Таким образом, суммарный заработок составил 19,32 миллиона евро (11,65 миллиарда тенге). По окончании еврокубкового сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Напомним, «Кайрат» был близок к сенсации в своем последнем матче против «Арсенала» в Лондоне, едва не вырвав ничью (3:2). На этом «Кайрат» завершил участие в Лиге чемпионов сезона-2025/26 и будет готовиться к новому сезону в марте.