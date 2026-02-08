Сколько стоят услуги косметолога в городах Казахстана

Для понимания реальной картины рынка были проанализированы прайсы салонов и частных косметологов.

Самыми доступными услуги оказались в Уральске: чистка лица в городе в среднем стоит от 5 000 до 10 000 тенге за ультразвуковую или аппаратную процедуру, от 10 000 до 15 000 тенге и выше — за глубокую или комбинированную (ультразвук + механика + уход). Пилинги также различаются по глубине и составу: поверхностные и легкие (ферментные, фруктовые) стоят примерно 5 000–10 000 тенге, срединные и кислотные — 10 000–20 000 тенге, а карбоновые и специализированные пилинги начинаются от 15 000 тенге и выше, при этом пилинг часто включают в комплекс после чистки лица.

Косметологические услуги в Павлодаре: пилинги, в зависимости от типа и глубины воздействия стоят от 10 000 до 25 000 тенге. Чистка лица — от классической до комбинированной и аппаратной — обходится от 5 000 до 15 000 тенге.

В Караганде цены на базовые косметологические процедуры в городе выглядят следующим образом: химический срединный пилинг стоит от 20 500 тенге, механический пилинг — от 27 000 тенге, комбинированная чистка лица с уходом, маской и пилингом обходится в среднем от 12 000 — 20 000 тенге. Ультразвуковая чистка или пилинг предлагаются от 5 000 — 12 000 тенге, а механическая (ручная) чистка лица — от 5 000 — 6 000 тенге.

Ценник в Жезказгане чуть выше чем в Караганде, — ультразвуковая чистка предлагается от 5 500 — 13 200 тенге, а механическая (ручная) чистка лица — от 5 500 — 6 600 тенге. Пилинг стартует по цене от 22 500 до 30 000 тенге. Комбинированная процедура (чистка лица с уходом, маской и пилингом) обходится в среднем от 13 200 — 22 000 тенге.

Косметология Шымкента предлагает чистку лица от 7 000 — 8 000 тенге за механическую или комбинированную процедуру, но может достигать до 20 000 тенге в расширенных комплексах. Стоимость пилинга варьируется от 3 000 — 30 000 тенге и выше в зависимости от вида процедуры (механический, химический, лазерный и аппаратный). Дополнительно можно сделать мезотерапию: фракционная — от 5 000 тенге, лечебная — от 7 500 тенге, для тела — от 40 000 тенге; плазмолифтинг лица — от 30 000 тенге, увеличение губ — от 35 000 тенге.

В Туркестане пилинги подбираются индивидуально в зависимости от типа кожи и глубины воздействия и в среднем стоят от 6 000 до 15 000 тенге. Чистка лица — от классической до комбинированной и аппаратной — обходится от 8 000 до 20 000 тенге.

Доступный ценник сохраняется в Актобе. Некоторые салоны предлагают популярный формат «чистка лица + пилинг» за 8 000 тенге в среднем, механическая и ультразвуковая чистка лица стоят по 14 000 тенге, энзимная чистка лица — 20 000 тенге, а чистка лица в сочетании с плазмолифтингом — 18 000 тенге. Среди пилингов и уходовых процедур: поверхностный пилинг — 12 000 тенге, более глубокий уход — от 20 000 тенге. Дополнительно доступны микротоки и лимфодренаж, а также лимфодренажный массаж лица — по 5 000 тенге. Инъекционные процедуры включают плазмолифтинг лица и волос — по 10 000 тенге, биоревитализацию и мезотерапию — по 13 000 тенге, ботокс — 15 000 тенге, увеличение губ — 25 000 тенге, липолитики для лица — 13 000 тенге, для подбородка — 8 000 тенге.

Фото: Kazinform

В Конаеве миндальный пилинг предлагается от 9 000 тенге, пилинги с кислотами — от 10 000 тенге и выше. Чистка лица в зависимости от типа кожи начинается от 10 000 тенге, при этом комбинированная или ультразвуковая чистка обходится в среднем около 12 000 тенге.

Доступные цены сохраняются для Костаная. Механическая чистка лица предлагается от 10 000 тенге, комплексная чистка с дополнительными этапами ухода стоит около 22 000 тенге. Пилинги подбираются индивидуально в зависимости от состояния кожи и глубины воздействия и в среднем обходятся от 10 000 до 17 000 тенге.

Для жителей Тараза уход за кожей лица в городе остается в среднем ценовом сегменте. Стоимость чистки лица варьируется от базовых до комбинированных и аппаратных — и составляет от 10 000 до 18 000 тенге. Пилинги также подбираются индивидуально: лёгкие и поверхностные процедуры начинаются от 8 000 тенге, а более глубокие и интенсивные варианты доходят до 15 000 тенге.

Кызылординцам чистка лица обойдется по цене 10 000 тенге, при этом пилинг можно добавить отдельно за 5 000 тенге. Среди других услуг: лечение гипергидроза — 45 000 тенге, липолитики — 50 000 тенге, коррекция носогубных складок — 30 000 тенге, подбородка — 35 000 тенге, колец Венеры — 35 000 тенге, процедура «Профиль Джоли» — 80 000 тенге (4 мл), ринопластика — 35 000 тенге.

В Кокшетау базовые косметологические процедуры представлены как в классическом, так и в более премиальном сегменте. Комбинированная чистка лица на испанской дерматокосметике стоит 15 000 тенге, стандартная чистка лица — 12 000 тенге. Пилинги подбираются индивидуально в зависимости от состояния кожи: их стоимость начинается от 5 000 тенге, при этом более профессиональные и уходовые варианты обычно предлагаются от 15 000 тенге и выше.

Чистка лица (комбинированная, механическая или ультразвуковая) в Алматы стоит примерно 15 000–45 000 тенге, в зависимости от глубины и типа процедуры (аппаратная гидра-чистка, лечебная чистка и т. п.); базовый химический или поверхностный пилинг лица начинается примерно от 9 000–15 000 тенге, а более глубокие или кислотные пилинги обычно стоят от 15 000 до 25 000–30 000 тенге и выше.

В Актау супер-пилинг с омолаживающим эффектом, чисткой и маской стоит примерно от 6 000 — 10 000 тенге, а более классическая чистка лица на косметике, предлагается около 15 000–20 000 тенге. В частных кабинетах за комбинированную чистку лица просят примерно 25 000 тенге.

Уход за кожей лица в Семее начинается от 10 000 тенге. Комбинированная чистка лица с ультразвуком, механической чисткой и поверхностным пилингом стоит 25 000 тенге, уходовые процедуры — 15 000 тенге. Пилинги подбираются индивидуально после консультации и в среднем обходятся от 10 000 до 20 000 тенге: поверхностные пилинги — 10 000 тенге, всесезонные — 15 000– 20 000 тенге.

Чистка лица (ультразвуковая, механическая, комбинированная или гидра-чистка) в Астане обычно стоит в диапазоне примерно 15 000–50 000 тенге в зависимости от уровня салона и метода; поверхностные пилинги лица (легкие, косметические) — примерно 8 000–15 000 тенге; срединные (гликолевые, Джесснера, ретиноевые) — примерно 15 000–25 000 тг; более глубокие кислотные пилинги — от 20 000 до 35 000–40 000 тенге. В премиальных клиниках ценник доходит до сотни тысяч тенге.

В Петропавловске механическая, ультразвуковая и израильская чистка лица с пилингом стоят по 16 000 тенге, химические пилинги для лечения акне и омоложения кожи — 15 000 тенге, ретиноловый пилинг для отбеливания кожи — 25 000 тенге. В качестве дополнения можно предлагают уходовые процедуры: гигиенический массаж лица 7 000 тенге и лифтинговый массаж 15 000 тенге, лазерное лечение угревой сыпи — 10 000 тенге, гидродермию GUINOT (Франция) — 25 000 тенге.

Цены на уход за кожей в Атырау находятся выше среднего по стране. Чистка лица стоит от 17 000 до 25 000 тенге, кислородный пилинг — 20 000 тенге, растительный пилинг — 23 000 тенге. Более интенсивные процедуры, такие как коралловый пилинг для тела, предлагаются в диапазоне от 30 000 до 40 000 тенге, в зависимости от зоны обработки и используемых препаратов.

Высокий ценовой сегмент сохраняется в Усть-Каменогорске: комбинированная чистка лица предлагается за 17 000 тенге, а комбинированная чистка с добавлением всесезонного пилинга — 25 000 тенге. Всесезонный пилинг стоит 17 000 тенге, сезонный пилинг на основе ретинола — 18 000 тенге.

Чистка лица в Талдыкоргане предлагается по цене 20 000 тенге. Пилинги представлены в нескольких форматах: пилинг Джесснера стоит 15 000 тенге, ретиноловый пилинг — 25 000 тенге, а другие популярные методики, включая Lanez Skin, BioRePeel и PRX-T33, в среднем обходятся около 20 000 тенге, в зависимости от выбранного препарата и состояния кожи.

