Сколько стоят морепродукты в городах Казахстана?

Морепродукты занимают особое место в рационе любого человека, ведь они содержат высокий уровень полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают уровень холестерина и способствуют нормализации обмена веществ. Также морепродукты богаты белком, который легко усваивается, и содержат большое количество йода, цинка, селена, кальция и витаминов группы B, необходимых для работы щитовидной железы, иммунитета и нервной системы.

Регулярное употребление рыбы, креветок, мидий, раков или кальмаров помогает поддерживать здоровье кожи, волос и костей. Не удивительно, что медики советуют есть морепродукты не реже двух раз в неделю. Вот только дешевое ли это удовольствие?

Мы сравнили цены на креветки, раков и мидии в разных регионах страны. Разнообразие и способы их продажи – от живых до вареных в соусах – диктуют свои условия ценообразования. Только креветок на прилавках специализированных магазинов насчитывается огромное количество - пивные, королевские, аргентинские, замороженные, в рассоле, очищенные и нет. У раков цена обычно зависит от их размера и опять-таки – живые они или приготовленные по специальной рецептуре. Мидии, как правило, продаются двух вариантов – в раковине и очищенные.

Инфографика: Kazinform

Самые дешевые креветки – от 4 тысяч тенге за килограмм – можно найти в Кызылорде, Кокшетау и Павлодаре. Чуть дороже лакомство в Таразе – от 4160 тг и Алматы – 4490 тг.

Средний диапазон цен на креветки демонстрируют города Петропавловск (от 4725 тг), Шымкент (от 5400 тг), Уральск (от 5500 тг) и Костанай (от 5800 тг). Жителям Семея, Туркестана, Астаны, Усть-Каменогорска и Талдыкоргана приходится покупать креветки подороже – от 6000-7000 тенге за кг.

И практически в два раза дороже, чем в Кызылорде, Кокшетау и Павлодаре, креветки стоят в Караганде и Жезказгане (от 8000-9000 тенге). Самые дорогие ракообразные продаются в Актобе, здесь за них придется отдать от 9700 тенге за килограмм и выше.

Еще один из любимейших деликатесов – раки. Диапазон цен в Казахстане на раков начинается от 3000 тенге. За такую сумму килограмм живых раков можно купить в Туркестане. Чуть дороже – от 3500 тг – их продают в Астане, Костанае, Алматы, Караганде.

В среднем, по Казахстану раков можно приобрести по стоимости от 4000 до 5000 тысяч тенге (Талдыкорган, Петропавловск, Кокшетау, Семей, Уральск, Павлодар, Тараз, Актобе, Шымкент, Жезказган и Усть-Каменогорск). Выбивается Кызылорда, где 1 килограмм раков стоит от 8500 тенге. Это рекордсмен по казахстанским ценам на раков.

Деликатес на любителя – мидии. Их можно встретить не во всех регионах страны. Самые дешевые продаются в Петропавловске и Павлодаре – от 3500 тенге за килограмм.

Недорогие мидии и в Кокшетау (от 4000 тг), Таразе (от 4100 тг), Актобе (от 4500 тг) и Уральске (от 4800 тг). От 5 до 7 тысяч вам обойдется покупка килограмма мидий в Костанае (от 5000 тг), Алматы (от 5300 тг), Талдыкоргане (от 5590 тг), Усть-Каменогорске и Семее (от 6000 тг), Караганде и Туркестане (от 6500 тг), а также Шымкенте (от 6 800 тг).

Самые дорогие мидии продаются в Жезказгане (от 8000 тг) и Астане (от 9725 тг).

