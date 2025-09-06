Сколько стоят комплексные обеды в разных городах Казахстана

Меню комплексных обедов наполнено казахскими, европейскими, восточными и другими кухнями. В основном — это традиционные супы и котлеты с гарниром, где-то — полноценное меню с выбором из нескольких блюд и даже восточная кухня. Доставка обычно входит в стоимость блюда. Если заказ корпоративный — комплексы доставят до пункта назначения бесплатно. В отдельных случаях — цена не выше 500-1000 тенге.

Самые дешевые комплексы можно найти в Уральске. В кафе обед из первого, второго, салата и хлеба стоит всего от 900 тенге (при заказе нескольких порций). В столовой предлагаются фирменные куырдаки за 1200 тенге, а бизнес-ланчи в кафе города варьируются от 1600 до 2100 тенге.

В Алматы, Актобе, Туркестане, Кызылорде, Талдыкоргане цена на обед начинается от 1200 тенге. В Алматы цены стартуют от 1200–1800 тенге (супы, котлеты с пюре, гуляш, плов, компот). Для корпоративных заказов действуют бонусы и скидки.

В Актобе также можно пообедать за 1200–1300 тенге: в меню борщи, рассольник, лагман, манты, плов и салаты с напитком. Туркестанские кафе предлагают комплексы от 1200 тенге (с наполнением в виде лагмана, плова, мант, салатов и компота). В Кызылорде доставка бесплатная от трех порций, а бизнес-ланчи стоят в среднем 2000–3000 тенге. В Талдыкоргане на вынос обеды стоят 1200–1500 тенге, в кафе бизнес-ланчи обойдутся в 3000–5000 тенге.

В Кокшетау обеды стоят 1300–1600 тенге: на выбор — супы, борщ, овощные салаты, пюре с котлетой, выпечка и компот или лимонад.

Полный комплекс в Атырау обойдется в 1400 тенге. В него входят супы (чечевичный, борщ, мампар), вторые блюда (плов, курица в соусе с гарниром), салат и хлеб. Есть и неполные порции за 1200 тенге.

В среднем обед, в общепитах Тараза, с супом, вторым блюдом, салатом и компотом стоит 1400–1600 тенге. Многие предпочитают собирать «комплекс» сами в кафе, где выходит около 2000 тенге. В популярных евростоловых цены выше — от 3000 до 5000 тенге.

Коллаж: Kazinform

В Усть-Каменогорске комплексный обед за 1500 тенге включает лапшу, котлеты с гарниром, салат и компот. В Костанае также есть обеды с доставкой по 1500 тенге. Иногда проводятся акции: стандартный комплекс можно взять за 990 тенге.

В столице выбор блюд широкий: обеды начинаются от 1500 тенге. Популярные комплексы за 1950 тенге включают суп, салат, горячее, напиток и хлеб. Есть бизнес-ланчи по цене 2550–3850 тенге, а в заведениях — от 4000 тенге с человека.

Есть выбор обедов в павлодарских заведениях. Здесь меню варьируется следующим образом: за 1600 тенге можно взять салат, суп, лагман или мясо с гарниром и выпечку, за 1700 тенге — супы, котлеты, плов, самсу, салаты (но без напитков). Есть популярный комплекс за 1890 тенге: здесь суп-пюре чечевичный, рис, шашлык из филе цыплёнка, салат, чай, конфеты и хлеб.

Базовые комплексы в Караганде начинаются от 1700 тенге: рассольник, фасолевый суп, курица по-тайски, медальоны, гарниры и салаты. Более дорогие бизнес-ланчи с салатами «Цезарь» или «Греческий», манты и морсы стоят 3300–4900 тенге.

В Актау обед обойдется в 1800–2000 тенге (шведский стол). Бизнес-ланчи — от 2200 тенге.

В Шымкенте ланчи начинаются от 1950 тенге. Есть комбо-наборы: плов + напиток + выпечка — 2400 тенге, бешбармак — 2890 тенге, другие мясные блюда с гарнирами — 2400–2790 тенге. Бизнес-ланчи корейской и восточной кухни стоят 3500 тенге.



Комплексные обеды в Семее стоят 2000 тенге, в меню супы, салат и котлеты с гарниром. Напитки идут отдельно. В Конаеве комплексные обеды стоят 2000 тенге. В меню — рассольник, солянка, бифштекс, манты и овощные салаты.

В Петропавловске ценник обедов выше: стандартный бизнес-ланч — 2300-3500 тенге (салаты, супы, гуляши, лагманы, блинчики, чай). Есть семейные сеты на 3 человек за 5900–6700 тенге.



Самые дорогие комплексные обеды оказались в Жезказгане: от 2500 до 5500 тенге.

