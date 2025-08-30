Сколько стоят полуфабрикаты в разных городах Казахстана

Не секрет, что в условиях современного ритма жизни, все сложнее уделять большое количество времени приготовлению блюд для домочадцев. Ежедневно мы умудряемся совмещать работу, уроки с детьми, стирку, мытье посуды, а порой и какие-то увлечения либо встречи с друзьями и походы в кино. В таком бешеном цейтноте на помощь приходят полуфабрикаты. Что может быть проще: открыть пакет с замороженными пельменями или котлетами и просто сварить или пожарить их на сковороде. Экономия времени и сытный ужин для близких.

Мы сравнили цены на самые распространенные полуфабрикаты — пельмени, манты и котлеты — в разных городах страны. Как правило, на цену влияет производитель и качество продукции. Обычно местные изготовители реализуют полуфабрикаты для своего населения чуть дешевле. В других случаях цена может указывать на качественный или не совсем таковой состав изделия. Домашние пельмени и манты ручной лепки стоят дороже.

Самые дешевые полуфабрикаты продаются в Петропавловске, а все потому что здесь работает сразу несколько местных производителей, известных по всему Казахстану. Манты в Петропавловске можно купить от 1800 тг за килограмм. Чуть дороже полуфабрикат будет стоить в Костанае — от 2400 тг, Уральске — от 2600 тг, Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау — от 2700 тг. Около трех тысяч тенге за килограмм мантов вы отдадите в Павлодаре, Алматы и Кызылорде. Недешевые манты продаются в Шымкенте, Туркестане, Таразе и Актобе — от 3500 тг и выше. Ну и самые дорогие полуфабрикаты приходится покупать жителям Караганды — от 4000 тг, Жезказгана — от 4500 тг и Астаны — от 4600 тг.

Инфографика: Kazinform

Любят казахстанцы и пельмени. Самые дешевые продаются в Уральске, стоят они всего 1176 тг за килограмм, Жезказгане — от 1500 тг, Кокшетау — от 1600 тг, Петропавловске — от 1800 тг и Таразе — от 1842 тг. Чуть дороже, около 1900 тг, обойдется килограмм полуфабриката жителям Костаная, Павлодара и Шымкента. Средние цены за килограмм пельменей — от 2600-2800 тг — можно встретить на прилавках Алматы, Туркестана, Семея и Усть-Каменогорска. Ну, а самые дорогие пельмени продаются в Кызылорде — от 3300 тг, Актобе — от 3500 тг и Астане — от 3600 тг. Рекордсменом по ценам стала Караганда, в которой вам придется заплатить за килограмм пельменей от 4000 тг.

Самые дешевые котлеты также продаются в Петропавловске — от 1500 тг. Не намного дороже — в Костане — от 2000 тг и Кокшетау — от 2700 тг. Единодушие в цене — от 3 тысяч тг за килограмм продукции — демонстрируют Семей, Усть-Каменогорск, Туркестан, Шымкент, Павлодар, Тараз и Алматы. Чуть дороже пельмени стоят в Кызылорде — от 3400 тг и Уральске — от 3700 тг. Очень дорогие полуфабрикаты приходится покупать жителям Актобе и Караганды — от 4000 тг, а также столицы — от 4200 тг. Но самые дорогие пельмени в Жезказгане — от 5000 тг за килограмм.

Ранее мы писали, сколько стоит медицинский check up в разных городах Казахстана.