Сколько стоят бараны на Курбан айт в Казахстане

До Курбан айта остаются считаные дни, и в разных регионах страны уже сформировались цены на жертвенных баранов. Стоимость зависит от региона, веса животного и спроса — разница между минимальной и максимальной ценой по Казахстану достигает 140 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Курбан айт — один из главных праздников для мусульман, который символизирует милосердие, благодарность и помощь нуждающимся. В эти дни верующие совершают обряд жертвоприношения, а мясо традиционно делят между семьей, родственниками и малообеспеченными людьми. В преддверии праздника в регионах Казахстана уже сформировался ценовой индекс на жертвенных баранов.

Самые доступные цены сегодня наблюдаются сразу в нескольких городах страны. Так, в Актобе, Караганде, Уральске и Шымкенте минимальная стоимость барана начинается от 60 тысяч тенге. Немного выше цены в Алматы, Актау, Жезказгане, Талдыкоргане, Туркестане и Таразе — там приобрести животное можно от 70 тысяч тенге.

При этом в большинстве регионов страны сформировался средний ценовой диапазон от 80 до 140 тысяч тенге. В Петропавловске стоимость баранов составляет от 75 до 120 тысяч тенге, в Кокшетау — от 80 до 120 тысяч, в Кызылорде — от 80 до 110 тысяч тенге. В Усть-Каменогорске цены доходят до 130 тысяч, а в Костанае — до 150 тысяч тенге.

В столице стоимость жертвенных животных заметно выше. В Астане бараны продаются по цене от 90 до 170 тысяч тенге. Похожие расценки наблюдаются в Семее и Конаеве, где стоимость варьируется в пределах 90–140 и 90–120 тысяч тенге соответственно.

Одни из самых высоких цен зафиксированы в западных и южных регионах страны. В Атырау стоимость баранов начинается от 120 тысяч тенге и достигает 150 тысяч. В Павлодаре цены доходят до 180 тысяч тенге, а в Жезказгане — до 160 тысяч.

Абсолютным лидером по максимальной стоимости стал Туркестан. Здесь диапазон цен оказался самым широким по Казахстану — от 70 до 200 тысяч тенге. Продавцы объясняют это высоким спросом в праздничные дни, а также различиями в весе, породе и условиях содержания животных.

Эксперты отмечают, что ближе к празднику цены могут еще измениться. Традиционно на стоимость влияют спрос, количество скота на рынках, логистика и организация специальных площадок для жертвоприношения.

