Сколько стоят абонементы на платные дороги в Казахстане и как их оформить

Пользователи платных автомобильных дорог Казахстана могут оформить месячный или годовой абонемент на проезд, сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол», передает агентство Kazinform.

Главное условие — транспортное средство (ТС) должно быть зарегистрировано в районах, прилегающих к платному участку (район регистрации ТС берется из базы данных МВД РК) и не иметь задолженности за проезд.

Заявку на абонементы можно подать онлайн или обратиться в центр по работе с клиентами, пункт взимания платы.

Сколько стоят абонементы

1. Абонементы на один месяц (30 календарных дней):

для легковых автомобилей — не предусмотрено;

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 2,5 т — для дорог I категории — 2 МРП (8 650 тенге), для дорог II и III категорий — 1 МРП (4 325 тенге);

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 5,5 т — для дорог I категории — 4 МРП (17 300 тенге), для дорог II и III категорий — 2 МРП (8 650 тенге);

для автобусов свыше 32 мест и автопоездов с грузоподъемностью до 10 т — для дорог I категории — 6 МРП (25 950 тенге), для дорог II и III категорий — 3 МРП (12 975 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 10 т до 15 т для дорог I категории — 8 МРП (34 600 тенге), для дорог II и III категорий — 4 МРП (17 300 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 15 т, включая прицепы и седельные тягачи — для дорог I категории — 10 МРП (43 250 тенге), для дорог II и III категорий — 5 МРП (21625 тенге).

2. Абонементы на один год (365 календарных дней):

для легковых автомобилей — 1 МРП (4 325 тенге);

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 2,5 т — для дорог I категории — 20 МРП (86 500 тенге), для дорог II и III категорий — 12 МРП (51 900 тенге);

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 5,5 т — для дорог I категории — 40 МРП (173 000 тенге), для дорог II и III категорий — 24 МРП (103 800 тенге);

для автобусов свыше 32 мест и автопоездов с грузоподъемностью до 10 т — для дорог I категории — 60 МРП (259 500 тенге), для дорог II и III категорий — 36 МРП (155 700 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 10 т до 15 т — для дорог I категории — 80 МРП (346 000 тенге), для дорог II и III категорий — 48 МРП (207 600 тенге);

для грузовых автомобилей с грузоподъемностью свыше 15 т, включая прицепы и седельные тягачи — для дорог I категории — 100 МРП (432 500 тенге), для дорог II и III категорий — 60 МРП (259 500 тенге).

Как оформить абонемент

1. Через контакт-центр 1403

пополнить номер автомобиля в соответствии со стоимостью абонемента и обратиться в контакт центр для подключения услуги.

2. Через сайт kaztoll.kz

зарегистрироваться на сайте kaztoll.kz;

добавить свое транспортное средство;

выбрать раздел «Оформить абонемент» и отметить необходимый вид абонемента (месячный, годовой).

3. На пунктах взимания платы (ПВП) или в центрах по работе с клиентами (ЦРК):

обратиться к операторам на ПВП или ЦРК;

произвести оплату абонемента удобным способом (картой, наличными или через интернет-банкинг).

Оформление абонемента гарантирует экономию времени и денег.

Ранее сообщалось, что с 10 июля 2026 года в Казахстане расширяется сеть платных автомобильных дорог республиканского значения.