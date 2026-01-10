Сколько стоит сахар в городах Казахстана
В Казахстане цены на сахар существенно варьируются. Этот продукт остается важным и востребованным в быту и промышленности, поэтому его стоимость привлекает внимание потребителей по всей стране. Kazinform собрал данные о текущих ценах на сахар в разных регионах страны.
В некоторых городах килограмм сахара можно купить всего за 360–390 тенге. Это самые низкие цены сейчас — например, в Уральске, Актау, Актобе и Атырау. Здесь сахар доступен каждому жителю, и купить его можно по более выгодной цене.
В большинстве областных центров — таких как Павлодар, Талдыкорган, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Кокшетау, Караганда, Жезказган, Усть-Каменогорск, Астана, Петропавловск, Костанай, Конаев и Туркестан — цены находятся в среднем диапазоне от 400 до 550 тенге за килограмм.
Особенно списке выделяется город Тараз, где цена на сахар достигает почти 1000 тенге. Это рекорд по всей стране — почти в два раза дороже, чем в других регионах.
Также стоит отметить, что в некоторых регионах цены сильно колеблются. Например, в Туркестане и Конаеве сахар можно встретить от 370 до 550 тенге. А рафинад, который отличается особой чистотой и фасовкой, обычно стоит дороже обычного сахарного песка.
Стоит отметить, что сахар в Казахстане производится из двух основных видов сырья — сахарного тростника и свеклы. Тростниковый сахар отличается более темным цветом и насыщенным вкусом, а также часто считается более натуральным и ароматным. Свекольный сахар, напротив, светлее и нейтральнее по вкусу.
При этом по цене оба вида сахара обычно сопоставимы, хотя в отдельных регионах может наблюдаться разница из‑за логистики и спроса. В рознице чаще встречается свекольный сахар-песок
В итоге, при покупке сахара важно обращать внимание не только на цену, но и на качество и вид продукта. Цены в регионах продолжают меняться, поэтому полезно следить за обновлениями.
