Сколько стоит сахар в городах Казахстана

В некоторых городах килограмм сахара можно купить всего за 360–390 тенге. Это самые низкие цены сейчас — например, в Уральске, Актау, Актобе и Атырау. Здесь сахар доступен каждому жителю, и купить его можно по более выгодной цене.

В большинстве областных центров — таких как Павлодар, Талдыкорган, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Кокшетау, Караганда, Жезказган, Усть-Каменогорск, Астана, Петропавловск, Костанай, Конаев и Туркестан — цены находятся в среднем диапазоне от 400 до 550 тенге за килограмм.

Особенно списке выделяется город Тараз, где цена на сахар достигает почти 1000 тенге. Это рекорд по всей стране — почти в два раза дороже, чем в других регионах.

Также стоит отметить, что в некоторых регионах цены сильно колеблются. Например, в Туркестане и Конаеве сахар можно встретить от 370 до 550 тенге. А рафинад, который отличается особой чистотой и фасовкой, обычно стоит дороже обычного сахарного песка.

Фото: Kazinform

Стоит отметить, что сахар в Казахстане производится из двух основных видов сырья — сахарного тростника и свеклы. Тростниковый сахар отличается более темным цветом и насыщенным вкусом, а также часто считается более натуральным и ароматным. Свекольный сахар, напротив, светлее и нейтральнее по вкусу.

При этом по цене оба вида сахара обычно сопоставимы, хотя в отдельных регионах может наблюдаться разница из‑за логистики и спроса. В рознице чаще встречается свекольный сахар-песок

В итоге, при покупке сахара важно обращать внимание не только на цену, но и на качество и вид продукта. Цены в регионах продолжают меняться, поэтому полезно следить за обновлениями.

